Na manhã deste domingo (25), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos venceu o São Bernardo, por 2 a 1, no Estádio do Morumbis. Com gols de Morelos e Willian Bigode. E o time visitante contou com gol contra de João Paulo.

Domínio pelas pontas

O jogo começou com pressão dos visitantes, Lucas Lima fez boa jogada com Luiz Filipe, mas finalizou na marcação. Nas bolas paradas, a equipe parava em João Paulo, que afastou todas da área.

Depois dos 10 minutos, o Santos começou a levar perigo pelas pontas, com seus jogadores de velocidade. Otero e Guilherme tiveram boas chances da entrada da área, mas mandaram para fora.

Até que em um belo lançamento para ponta esquerda, Guilherme ganhou da marcação, cruzou rasteiro para Morelos, que tinha o gol aberto, mas de carrinho mandou a bola para fora. Então para se redimir, ao 27 minutos, Pedrinho recebeu na ponta, cruzou para área, o camisa 9 santista, cabeceou para o fundo do gol e comemorou muito com a torcida.

O Bernô tentou dar a resposta, mas Lucas Lima arriscou de longe e mandou para fora. Luiz Filipe e Matheus Régis também perderam boas oportunidades na grande área. E Otero quase ampliou o placar, em falta cobrada da entrada da área, mas Alex Alves fez uma grande defesa. Assim a primeira etapa encerrou com vitória parcial do Santos, por 1 a 0.

Vitória com emoção

O time do ABC Paulista veio com tudo do intervalo e se lançou ao ataque. Kauã arriscou de longe e a bola passou perto do gol santista. Matheus Régis também teve sua chance, mas mandou para fora.

Mas o São Bernardo durante o jogo, perdeu Hélder e Rodrigo Souza por lesão. Aos 19 jogados, Furch e Weslley perderam grandes chances. Até que aos 24 minutos, Romisson bateu colocado, a bola explodiu no ttravessão, voltou nas costas de João Paulo e foi parar no fundo do gol. Deixando tudo igual no placar.

Então o Peixe se lançou ao ataque, em busca da vitória. Willian Bigode e Julio Furch quase marcaram, mas pararam em Alex Alves. Já Romisson tentou estragar a festa e chutou no canto, mas o goleiro fez a defesa.

Aos 41 minutos, Weslley cruzou na segunda trave, Furch escorou para o meio e Willian Bigode apareceu sozinho para desviar para a rede. O Bernô ainda tentou empatar, mas o adversário se fechou na defesa e impediu qualquer chance. Assim a partida se encerrou com vitória do time praiano, por 2 a 1.

Situação na tabela

Já classificado, o Santos é líder do grupo A, com 22 pontos. Enquanto o São Bernardo ocupa a segunda colocação do grupo D, com 15 pontos.

Próximos jogos

Pelo Paulistão, o Santos encara o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo (3), às 18h. Enquanto o São Bernardo recebe o Água Santa em casa, no mesmo domingo (3), às 16h.

Pela Copa do Brasil, o Bernô tem compromisso fora de casa, na quarta-feira (28), contra o Olaria, às 15h30. Já o Peixe não está na competição.