O Guarani recebeu a equipe do Mirassol nesta quarta (31), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O leão venceu pelo placar de 3 a 2 em partida marcada por viradas, e com a vitória assumiu a liderança do Grupo C do paulista. Os gols do leão foram marcados por Paulinho Boia e duas vezes por Dellatorre. Pelo lado do Bugre, Bruno Mendes marcou os dois gols e, com a derrota, a equipe de Campinas caiu para a terceira colocação do Grupo B.

EMPATE NOS 45 INICIAIS

O Mirassol começou melhor na partida, com uma pressão alta no campo de defesa do Bugre desde o início, e que surtiu efeito logo aos 4 minutos, com a abertura do placar. Após erro na saída de bola do bugre, Danielzinho se antecipou e tocou de cabeça para Chico Kim, o meia achou Diego Gonçalves dentro da área que não conseguiu finalizar e serviu Dellatorre que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, 1 a 0 leão. A resposta do Guarani veio aos 8, onde após escanteio batido no primeiro pau, Derek acabou se antecipando e conseguindo bela cabeçada, porém a bola parou em grande defesa de Alex Muralha. O bugre cresceu na partida e um minuto depois, aos 9, chegou ao empate em Campinas. Após nova bola alçada na área, Bruno Mendes apareceu livre no primeiro pau e cabeceou forte a meia altura para vencer o goleiro Muralha, que até tentou a defesa, mas acabou entrando com bola e tudo, cedendo o empate em Campinas.

O Guarani passou a dominar a partida após o empate e continuou apostando em cruzamentos e bolas alçadas em busca de conseguir a virada. Aos 24, após novo escanteio, Derek subiu mais alto que a marcação do leão e cabeceou cruzado buscando o segundo pau. A bola viajou entre toda a área e acertou a trave pelo lado direito do goleiro Muralha, que estava fora do lance para uma possível defesa. Aos 27, após cruzamento pelo lado direito, Bruno Mendes subiu sozinho no meio da área e cabeceou firme por cima do gol do Mirassol, sem perigos ao goleiro Muralha. O bugre pressionava bastante e dominava o jogo, porém não conseguia converter essa pressão em gols, e abriu a chance do Mirassol voltar a atacar na partida. O leao ainda teve uma última chance aos 42, em um chute de fora da área de Danielzinho, porém a bola não fez o movimento certo e saiu pela linha de fundo, com empate prevalecendo para o intervalo.

MIRASSOL BUSCA A VIRADA

O Mirassol voltou melhor do intervalo e chegou à área do bugre logo no primeiro minuto da segunda etapa. Após lançamento de Chico Kim, Dellatorre recebeu e cruzou para a área, a bola chegou para Negueba que finalizou forte no canto, mas acabou parado em uma bela defesa do goleiro Douglas Borges. O Mirassol pressionou e chegou novamente no chute de Dellatorre aos 9, após cobrança de escanteio, porém o atacante pegou muito embaixo e mandou por cima do gol. Aos 20, veio a virada do bugre, onde após levantamento pelo lado direito, Derek desviou de cabeça para o meio da área e achou Bruno Mendes entre a marcação do leão, o atacante teve a calma de dominar e finalizar no canto de Alex Muralha para virar em Campinas. O time campineiro se fechou após marcar o segundo gol e recuou suas linhas para segurar a vantagem, abrindo o campo para o leão, que aumentou a pressão para cima dos donos da casa.

Aos 35 minutos, a pressão do Mirassol deu resultados e trouxe um empate para os visitantes. Após jogada iniciada pelo meio, o zagueiro Lucas Gazal ganhou espaço pela direita e levantou a bola na área, buscando Dellatorre, que se movimentou por trás da marcação e cabeceou no contrapé do goleiro, empatando a partida em Campinas. O Mirassol cresceu com o empate e conseguiu chegar à virada já nos minutos finais. Aos 43, Ronald Lopes arrancou pela esquerda e serviu Paulinho Boia no meio, o atacante dominou a bola na entrada da área e finalizou de chapa no ângulo esquerdo do goleiro Douglas Borges, um golaço para a virar a partida e conquistar a primeira vitória do Mirassol no Paulistão.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o Mirassol chegou a 7 pontos no campeonato e assumiu a liderança do Grupo C, além de vencer a primeira partida em quatro jogos disputados. Já o Bugre, com a derrota, perdeu a vice-liderança do Grupo B, pois a Ponte Preta, sua maior rival, venceu a equipe da Portuguesa e chegou a cinco pontos, um a mais que o Guarani, que ocupa a terceira colocação.

PRÓXIMOS JOGOS

O Guarani volta a campo no domingo (04), quando visita o Santos na Vila Belmiro, às 18h (horário de Brasília). Já o Mirassol vai a Diadema no sábado (03), onde enfrentará a equipe do Água Santa, com a partida marcada para 18h.