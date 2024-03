Com mais de 7 mil ingressos promocionais já comercializados, o Jogo das Estrelas – Edição Florianópolis promete entregar um grande espetáculo aos torcedores que estiverem no estádio Orlando Scarpelli no dia 19 de maio, às 15 horas.

Ronaldinho Gaúcho, estrela principal do evento, segue convidando amigos para abrilhantar ainda mais a partida. Depois de Aloísio Chulapa,, campeão mundial pelo São Paulo, foi a vez de confirmar a participação do goleiro recém-aposentado Wilson, ídolo do Figueirense, e do ex-meia Marquinhos Santos, ídolo avaiano.

“Convidamos os dois expoentes de Avaí e Figueirense para presentear os torcedores das duas equipes que estiverem no estádio. Nada melhor do que ter dois dos maiores ídolos dos clubes da capital para atuarem ao lado do bruxo”, revelou José Pereira Júnior, organizador do evento.

Uma das grandes bandeiras do evento, além da ação beneficente de arrecadação de alimentos não perecíveis, é a luta pela paz nos estádios.

“Estou sempre frisando que esta partida é feita para o entretenimento dos torcedores em geral e, principalmente, para levar a família. Dar a oportunidade para crianças terem contato com ídolos de um passado recente e promover uma grande festa. Pedimos a todos que forem ao evento, que contribuam para que façamos uma festa tranquila e de muita energia positiva no Scarpelli”, reforçou Pereira.

Além dos ídolos locais, mais uma estrela foi confirmada pela organização para conduzir a partida. O árbitro Margarida, conhecido pela sua irreverência e brincadeiras com os jogadores e torcedores, também garantiu participação.

“O Margarida é uma atração que não podia focar de fora. Além de ser uma pessoa muito querida por todos, tem uma grande ligação com o estado de Santa Catarina por ter iniciado sua carreira profissional de árbitro aqui”, finalizou.

Os ingressos seguem sendo vendidos pelo site www.ronaldinhoemfloripa.com.br.

Sobre o evento:

Jogo das Estrelas – Edição Florianópolis

Data: 19/05

Horário: 15 horas

Local: Estádio Orlando Scarpelli

Vendas diretas: www.ronaldinhoemfloripa.com.br

Instagram: @jogodasestrelassc