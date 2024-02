Acabou a invencibilidade do Figueirense. O Avaí venceu o Figueira por 2 a 1 na tarde deste sábado (17), no Orlando Scarpelli, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. O time alvinegro estava há seis jogos sem perder, sendo cinco sem sofrer gols.

Com o resultado, o Avaí subiu para a segunda posição, somou 14 pontos, e ficou com quatro pontos a menos que o Criciúma, líder do Campeonato Catarinense, com 18. O Figueirense, por sua vez, caiu para a terceira posição, com 12.

Primeiro tempo disputado no Orlando Scarpelli

Figueirense iniciou a primeira etapa com grande chance de gol. Na ocasião, aos 4' minutos, o goleiro Igor Bohn defendeu a finalização de Alisson dentro da área, que poderia ter mudado o destino do jogo.

Perto da metade, aos 21 minutos, o Avaí teve a sua melhor chance. Gabriel Dias desviou de cabeça após cruzamento de Pedrinho, mas a bola foi para fora. As duas equipes, apesar da grande dificuldade de organizar as suas jogadas, tiveram as suas melhores chances e não foram eficientes.

Os gols saíram no segundo tempo

No retorno para a última etapa, o Avaí conseguiu abrir o placar. Aos 15 minutos, Poveda dominou a bola dentro da área e estufou as redes do goleiro Thiago Gonçalves. No entanto, um minuto depois, aos 16, o Figueirense deixou tudo igual. Alisson invadiu a área, finalizou forte e empatou a partida.

Aos 27 minutos, o Avaí saiu na frente novamente. Após cobrança de escanteio, Poveda subiu e cabeceou para estufas as redes. O bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR pediu para o árbitro analisar a infração e acabou validando o gol do Leão da Ilha.

Próximo jogo

Na próxima quarta-feira (21), o Figueirense disputa a oitava rodada atrasada, contra o Marcílio Dias, às 21h30, no Estádio Dr. Hercílio Luz. No sábado (24), o Avaí recebe o Brusque, às 16h30, na Ressacada, pela décima rodada do Campeonato Catarinense.