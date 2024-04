Na tarde deste domingo (31), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Santos, que dominou a partida inteira, merecidamente saiu vencedor pelo placar de 1 a 0 contra o Palmeiras. O herói do Peixe neste primeiro jogo, foi o autor do gol, Otero. Eleito o melhor jogador da partida, o jogador comentou sobre a atuação dele em campo e o desempenho de seu time.

“Estou feliz pelo resultado. Fizemos uma preparação boa para uma vitória dentro de casa com nossa torcida. Estamos felizes pelo resultado, mas ainda não conseguimos nada. Tem 90 minutos lá. O gramado é novo, vamos jogar agora. Esperamos ser campeões. Não conseguimos nada, é continuar com a mesma humildade, vamos trabalhar para conquistar.”

Prometeu churrasco

Durante a entrevista, o venezuelano foi acompanhado de perto por Guilherme, que também teve boa atuação e deu cruzamento para ele no lance do gol. Em tom de brincadeira, o atacante "invadiu" a conversa com os jornalistas e perguntou se Otero lhe pagaria um jantar pela assistência.

“Um churrasquinho. Agradecer ao "amado" pela assistência, fico feliz, não só pela assistência, mas pela dedicação dele em campo, é um orgulho vê-lo correndo, a gente se motiva”, disse Otero.

Contratado no começo de 2024, o jogador camisa 7 soma três gols em 13 jogos pelo Santos.

"A gente chegou nessa temporada, estamos nos conhecendo, mas nos entrosamos muito rapidamente. Não só em campo, mas fora. É um ambiente leve e tranquilo, é fácil de jogar com craques do nosso lado como Guilherme, Willian, Giuliano, Furch, Rincón...é fácil a convivência com eles. Estou feliz de fazer parte desse time."

Jogo de volta da final

A segunda final do Paulistão será no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O Peixe será campeão em caso de vitória ou empate. Derrota pelo placar mínimo leva a decisão para os pênaltis.