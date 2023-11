Wesley Carvalho lamenta apenas o empate diante do Vasco: "Resultado Ruim"

Na noite deste sábado (25), Athletico PR e Vasco da Gama se enfrentaram pela trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023, o duelo acabou com o placar fechado, em um empate por 0 a 0. Com este resultado, a equipe paranaense se distanciou ainda mais da zona de classificação para a Copa Libertadores 2024.

Após o confronto, o treinador da equipe paranaense, Wesley Carvalho, comentou a respeito da entrega da sua equipe na partida disputada nesta noite, e exaltou a dedicação aplicada pelo seu plantel no dia a dia.

Dedicação Máxima

"Hoje se dedicaram, correram para caramba, fizeram o que foi proposto, o que nós treinamos, mas infelizmente o gol não saiu. Os atletas são guerreiros, dedicados, respeitam muito esse clube. Os próprios atletas vão dizer que não vão desistir. Se o Atlético-MG ganhar na rodada vai ficar muito difícil porque o Atlético-MG tem mais vitórias do que a gente. Se não der [para ir para a Libertadores], vamos tentar ficar pelo menos em sétimo lugar", disse Wesley Carvalho sobre a briga na reta final do Brasileiro.

Resultado Ruim

Foto:Divulgação/Athletico PR

Wesley também lamentou a sua equipe ter conquistado apenas um empate, tendo em vista um maior volume de jogo, melhores chances criadas na partida, e por conta destes fatores, o mesmo afirmou ter sido um resultado ruim.

"Resultado ruim, porque tivemos volume de jogo, e maior expectativa de gols. Tirando o jogo contra o Fluminense, sempre tivemos mais expectativa de gols que o adversário. Fico triste porque criamos, conseguimos chegar na área, mas perdemos chances. Chateado por isso."

Futuro Incerto

O comandante também comentou a respeito de seu futuro no clube, tendo em vista que ele anteriormente ao seu cargo atual, atuava como auxiliar técnico do Athletico, e o mesmo afirmou não ter nenhuma problema em voltar a sua função anterior, caso seja o desejo do clube na próxima temporada.

"Se o clube entender que eu não devo continuar e me propor voltar ao cargo de auxiliar eu não vejo problema".

Próximos Compromissos

O Athletico volta aos gramados na próxima quinta-feira (30), em que terá de enfrentar a equipe do Cruzeiro, na qual vive uma fase ruim e utiliza todas as suas forças para conseguir escapar da zona do rebaixamento, a partida é válida pela trigésima sexta rodada do Brasileirão e será realizada no Estádio do Mineirão.