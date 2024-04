Na noite desta terça (02) se inicia a disputa da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O furacão volta a disputar o torneio após dois anos jogando a Libertadores, e será o cabeça de chave do Grupo E. A equipe da baixada terá pela frente a seguintes equipes: Danubio, Sportivo Ameliano e Rayo Zuliano.

Na estreia, na noite desta terça, o Furacão vai até o Paraguai, onde enfrentará a equipe do Sportivo Ameliano, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília).

ATHLETICO PR

Cabeça de chave do grupo, o Furacão é sem dúvidas um dos favoritos ao primeiro lugar e também ao título da competição. A equipe da baixada vem de ótimas participações nas competições continentais, acumulando um título da sul-americana em 2021, e uma final de Libertadores em 2022, onde ficou com vice campeonato frente ao Flamengo.

O Furacão se classificou a sula, após terminar o Campeonato Brasileiro da temporada passada na oitava colocação, desempenho abaixo das temporadas anteriores, além de ter tido uma eliminação precoce na Libertadores passada, nas oitavas de final frente ao Bolívar.

Na Sul-Americana, o Athletico figura entre os maiores campeões do torneio com dois canecos conquistados, um em 2018 e outro em 2021. Com a disputa da competição neste ano, o Furacão chega a nona participação na história do torneio e vem em busca do tricampeonato para se isolar como maior campeão.

DANUBIO

Treta–campeão nacional, a equipe uruguaia chega a sul-americana após terminar em 8º lugar no campeonato local na temporada passada. A equipe de Montevidéu chega a décima segunda participação no torneio em sua história, porém nunca conseguiu chegar ao mata-mata da Competição.

Em 2024 a equipe uruguaia ainda não conseguiu apresentar o seu melhor futebol, estando no campeonato nacional na nona colocação geral, com sete pontos em 6 partidas, e já tendo sido eliminada da Copa Uruguaia, nas quartas frente ao Defensor.

Na atual edição, o Danubio tenta superar sua melhor participação na competição, e finalmente chegar ao mata-mata do torneio, tendo como um dos destaques para isso, o artilheiro da equipe, Sebastian Fernandez.

SPORTIVO AMELIANO

Equipe paraguaia sem muito destaque no cenário nacional, o Sportivo Ameliano chega apenas a sua segunda participação na copa sul-americana, tendo como melhor campanha a fase preliminar em 2023. Em 88 anos desde sua fundação, a equipe de Assunção possui apenas um título de destaque, tendo vencido a Copa do Paraguai no ano de 2022, além de dois títulos da terceira divisão e dois da quarta.

A equipe paraguaia conquistou a vaga após terminar a temporada passada na sétima colocação do campeonato nacional, sendo a primeira vez que a La V azulada, como é conhecida, disputará a fase de grupos do torneio continental.

Na atual temporada, o Sportivo é o sexto colocado do Campeonato Paraguaio, com 14 pontos em 10 jogos, tendo surpreendido o tradicional Olimpia, eliminando os na fase preliminar do torneio.

RAYO ZULIANO

Equipe venezuelana fundada em 2005, o Rayo Zuliano chega a sua primeira participação na Copa Sul-Americana, e sendo a caçula do grupo com apenas 19 anos desde sua fundação. A equipe da cidade de Maraicabo teve uma pausa na sua história, e foi reativada as atividades em 2021, tendo a classificação no mesmo ano à segunda divisão nacional.

O Rayo chegou a primeira divisão em janeiro de 2023, e em sua primeira temporada na elite já conquistou vaga na Sul-Americana. A equipe terminou em oitavo lugar no campeonato nacional e conquistou vaga a fase preliminar, onde precisou vencer a equipe do La Guaira nos pênaltis para chegar a fase de grupos do torneio.

CALENDÁRIO DO GRUPO

Rodada 1:

Sportivo Ameliano x Athletico-PR

Rayo Zuliano x Danubio

Rodada 2:

Danubio x Sportivo Ameliano

Athletico-PR x Rayo Zuliano

Rodada 3:

Danubio x Athletico-PR

Rayo Zuliano x Sportivo Ameliano

Rodada 4:

Sportivo Ameliano x Danubio

Rayo Zuliano x Athletico-PR

Rodada 5:

Sportivo Ameliano x Real Zuliano

Athletico-PR x Danubio

Rodada 6:

Athletico-PR x Sportivo Ameliano

Danubio x Real Zuliano