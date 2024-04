O Corinthians foi até o Uruguai para enfrentar o Racing de Montevideo, ontem, na noite de terça-feira (02).

Em partida válida pela estreia do Timão na Copa Sul-Americana de 2024, a equipe apenas empatou e viu seu principal rival na briga pela classificação, sair na frente com 3 pontos no grupo F.

Yuri Alberto balançou as redes para o time alvinegro.

Após a partida, o meio campista Rodrigo Garro, autor da assistência para Yuri, revelou um sentimento "amargo" sobre o resultado:

"Fizemos uma grande partida, no segundo tempo oscilamos um pouco, porém saímos com um sabor amargo porque viemos buscar os 3 pontos e voltamos com 1. Creio que são detalhes que teremos que corrigir, mas não tenho dúvidas que vamos seguir lutando nesse torneio, que é um objetivo importante que temos"

O camisa 10 corinthiano também afirmou que acredita na competência do grupo:

"Dominamos a maior partida da partida, mas precisamos corrigir algumas coisas. É uma competição que exige muito esforço, uma camiseta e uma torcida que demanda muito, então temos que responder. Temos um grande grupo, uma grande e equipe e creio que vamos seguir por um bom caminho".