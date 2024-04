Em jogo marcado pela estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana de 2024, o Timão foi até o Uruguai na noite desta terça-feira (02), para enfrentar o Racing de Montevideo. Atuando fora de casa, no mítico estádio Centenário, Yuri Alberto balançou as redes para o Corinthians e Agustín Alaniz empatou e deu números finais a partida. O tropeço causa preocupações para o time alvinegro na sequência da competição.

Primeiro tempo morno, porém com leve domínio anfitrião

A primeira etapa teve raras oportunidades de gol. Na criação ofensiva, o Corinthians depositou todas suas fichas no camisa 10 Rodrigo Garro, o argentino até tentou, porém estava muito marcado, assim como Wesley, que tem sido uma das principais armas do Timão para criar jogadas, mas foi muito pouco acionado.

Talvez a opção do treinador António Oliveira em deixar Ángel Romero no banco, não tenha surtido o efeito que o português imaginava, sobrecarregando assim o meio campista argentino, que pouco conseguiu produzir.

Além disso, Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada, teve que ceder a posição de centroavante, a qual mais se sente à vontade dentro de campo, para a entrada de Pedro Raul, assim, Yuri pouco participou do jogo.

O mandante, foi dono da melhor chance para abrir o placar na primeira etapa, porém parou na trave.

A equipe de Eduardo Fabian Espinel, encontrou suas principais oportunidades através de bolas longas nas costas da zaga corinthiana e bolas paradas que foram alçadas na área.

Foi em um dos escanteios do Racing que a rede quase balançou, após a bola sobrar limpa para Martín Ferreira, lateral esquerdo da equipe uruguaia que teve seu chute desviado, Cássio contou com a sorte, ou melhor com a trave, para manter o 0 a 0 no placar.

Tudo igual em Montevidéu

O comandante alvinegro tentou de todas maneiras, Romero entrou com pouco mais de 10 minutos da segunda etapa, trocou Gustavo Henrique por Fausto Vera, empurrando Raniele para função de zagueiro, mas nada parecia surtir efeito na noite fria da capital uruguaia.

A única mudança que trouxe resultado, foi o posicionamento do camisa 9 do Timão, que com a entrada do Romero voltou a ter mais espaço na grande área.

Yuri Alberto precisou de apenas uma chance para antecipar a marcação e aproveitar o bom cruzamento de Garro, abrindo o placar de cabeça para o Corinthians.

Romero, com a sua estrela que parece nunca deixar de brilhar, foi quem deu início a jogada, passando a bola para a assistência do camisa 10 alvinegro.

Com muitas mudanças no sistema defensivo durante a partida, mesmo após tomar a liderança do placar, a equipe do técnico português não deu nenhum indício de que estava segura defensivamente.

Falta de alerta não foi, já que o Racing chegou a ter um gol bem anulado pelo VAR, 4 minutos antes de realmente empatar a partida.

Em uma bonita tabela por cima da zaga, envolvendo dois jogadores que vieram do banco de reservas, Sosa conseguiu um passe que encobriu Cacá, jogador que também havia acabado de entrar, e Agustín Alaniz acertou um chute rasteiro sem chances para Cássio.

Assim, o atacante deu números finais e selou a má atuação corinthiana no Uruguai.

Classificação

Com o empate o Corinthians larga em 3° colocado do grupo, o que preocupa, visto que o Argentinos Juniors, time que eliminou o Timão na Libertadores ano passado, também na fase de grupos, estreou com vitória.

Já o Racing, ficou na segunda posição com os mesmos 1 ponto do Corinthians.

Próximos Jogos

O Timão recebe o Nacional do Paraguai na próxima terça-feira (09), em compromisso válido pela segunda rodada da fase de grupos da própria Copa Sul-Americana. A partida será realizada na Neo Química Arena e está marcada para às 19h.

O Racing volta a campo pela competição nacional, no sábado (06), às 12h30. A equipe uruguaia atua em casa e recebe o Miramar pela sétima rodada da Primera División.