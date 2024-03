Na noite desta quinta-feira (14), São Bernardo e Corinthians se enfrentam em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único, no Estádio Primeiro de Maio, às 20h (de Brasília). Ambos eliminados na fase de grupos do Paulistão, os times chegam totalmente focados no duelo de hoje.

Como chega o São Bernardo?

Eliminado nos últimos minutos da fase de grupos do Paulistão, o Bernô chega muito focado para enfrentar o Alvinegro. O time comandado por Mozart vem de uma vitória por 2 a 0, contra o Mirassol. Na primeira fase da Copa do Brasil despachou o Olaria, com um triunfo pelo placar mínimo, 1 a 0, no Rio de Janeiro. Portanto, vem com moral alta contra o Timão.

O treinador da equipe conta com apenas um desfalque, o volante Neto Moura, que segue no Departamento Médico. Além da dúvida de qual dos goleiros vai defender a meta, Alex Muralha ou Vanderlei brigam por posição.

Provável escalação

Vanderlei; Wesley, Wanderson, Henri e Marcelo; Ronald, Isaque e Chico Kim; Fernandinho, Paulinho Bóia e Dellatorre.

Técnico: Mozart

Como chega o Corinthians?

O Timão também vem de recente eliminação na fase de grupos do Campeonato Paulista, devido ao baixo desempenho no início do estadual. No último compromisso, empatou com a equipe do Água Santa, em 0 a 0. Já na na Copa do Brasil venceu bem o Cianorte, por 3 a 0, no Paraná. Com a chegada de António Oliveira, o Alvinegro conseguiu melhorar o desempenho dentro de campo e renovou a esperança da Fiel para o restante da temporada.

O comandante do Timão teve boas notícias nesta semana, já que Diego Palacios e Igor Coronado voltaram a treinar com os demais, porém a presença dos dois desta quinta-feira ainda é incerta. Fausto Vera segue como desfalque, devido ao incômodo no pé direito. Depois de poupar os titulares contra o Água Santa, António Oliveira deve vir com força máxima para o confronto.

Provável escalação

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero (Pedro Raul), Wesley e Yuri Alberto.

Técnico: António Oliveira

Retrospecto

Em toda história, Corinthians e São Bernardo se enfrentaram oito vezes, o Timão levou a melhor em quatro ocasiões, enquanto o Bernô venceu em três oportunidades e empataram uma vez. No último encontro quem venceu foi o Bernô, por 1 a 0, pelo Paulistão 2024.

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)