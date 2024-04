Na próxima quinta-feira (04), o Atlético Mineiro começa sua caminhada em busca do seu segundo título da Libertadores. Nessa primeira fase os mineiros iram enfrentar, Caracas (VEN), Rosário Central (ARG) e Peñarol (URU) na briga pelas duas vagas no grupo G.

Em busca do seu segundo título na competição, o Galo terá que enfrentar um grupo com times já tradicionais. Rosário e Peñarol devem disputar a vaga com o brasileiro, enquanto o Caracas corre por fora por um vaga no mata a mata. Mas como chega cada clube para a fase de grupo?

Atlético- MG

O Galo chega para, apenas, sua décima quarta participação na Libertadores. O clube já conquistou seu título lá em 2013, quando bateu o Olimpia na final, desde aquele ano o clube sempre chega como um dos favoritos. Nos últimos anos o Atlético chegou em uma semifinal, quartas e oitavas. Nessa edição, com a troca de treinador antes do início, os mineiros confiam na dupla Hulk e Paulinho para irem longe e, talvez, conquistar o Bi que a torcida tanto espera.

Peñarol

Talvez o mais tradicional do grupo, os uruguaios vem para a sua quadragésima nona participação na Libertadores, sendo campeão em cinco oportunidades (60, 61, 66, 82, e 87). Mesmo não vindo de grandes anos, a vice colocação no campeonato nacional em 2023 e a invencibilidade no ano de 2024 são fatores que impulsionam os Carboneros a brigar pela vaga na próxima fase. Em seu elenco, o técnico Diego Aguirre conta com o brasileiro Matheus Babi, ex-Botafogo e Athletico-PR.

Foto: Divulgação / Peñarol

Rosário Central

Depois de cinco anos fora da competição, os argentinos voltam a disputar uma copa. Com um fator casa muito forte, o clube chega para essa edição como o campeão da Copa Liga Profissional Argentina, porém nesse ano não vem demonstrando um bom futebol.

Foto: Divulgação / Rosário Central

Caracas

Sempre presente na fase de grupos, mas pouco no mata a mata, os venezuelanos chegam para 2024 como o pior time do grupo. Bastante tradicional na Venezuela, chega para está edição também como vice colocado no campeonato nacional. Na Libertadores sua melhor participação foi em 2009 quando foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final.