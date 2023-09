Marcelo Fernandes enaltece elenco após virada do Santos: "Não tinha ninguém treinando sem vontade"

O Santos respirou na luta contra o rebaixamento nesta segunda-feira (18), ao vencer o Bahia por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O responsável por dirigir a equipe foi Marcelo Fernandes.

Em coletiva, o interino comemorou o resultado e dedicou a virada para Diego Aguirre, demitido na sexta-feira.

“Queria agradecer e dedicar essa vitória ao Diego Aguirre e sua comissão. São excelentes profissionais que estavam aqui. Tínhamos uma sintonia muito boa, mas os resultados não propiciaram a continuidade. A molecada que está aí dentro é uma coisa impressionante. Víamos os jogos e pensamos que tinha alguma coisa acontecendo. Tomavam gol e abaixavam a cabeça. Mas era só mesmo aqui (apontando para a cabeça). Não tinha ninguém treinando sem vontade."

Marcelo Fernandes também comentou que a conquista da vitória deixa o Santos vivo no campeonato. "Essa vitória representou o que trabalhamos nesses dias todos. Foi uma situação difícil a saída do Aguirre. Tivemos que levantar o moral da molecada, eles entenderam. Estudamos o Bahia e vimos o que seria melhor, tínhamos que ter uma consistência melhor. No jogo contra o Cruzeiro, praticamente todo mundo já tinha jogado a toalha. Agora mostramos que o Santos está vivo, é uma equipe gigante. Essa molecada merece. Nossa torcida também merece. Vamos lutar até o fim, pode ter certeza."

O interino ainda falou sobre a escalação do Santos, que entrou em campo com uma linha de três zagueiros. “O começo de jogo foi excelente, perdemos três chances claras de gol. Aí o Bahia se soltou um pouco mais a partir dos 25 minutos. A ideia dos três zagueiros, o Dodô tem domínio total da ala esquerda, mas achei que seria difícil para ele fazer o corredor pois o Bahia tem o Gilberto, que é muito rápido. O Kevyson vem treinando bem, é da base, tem uma força muito grande. E o Braga do outro lado."

Os jogadores têm voz

Os atacantes Marcos Leonardo e Julio Furch valorizaram o resultado e acreditam na permanencia do clube Alvinegro Praiano na Série A. Para Marcos Leonardo ainda tem tempo para uma arrancada no campeonato.

"Enquanto tiver 1% de esperança, não vamos desistir. É o lema da nossa equipe. Até a última rodada vamos livrar o Santos. O Santos não vai cair."

Herói da vorada, Julio Furch afirmou que o Santos merecia vencer o Tricolor: "Muito feliz. É um resultado que vínhamos buscando faz tempo, não vinha acontecendo. O primeiro tempo merecíamos ganhar. Estou muito feliz pelo trabalho de todos os garotos. A confiança de todos os companheiros, o trabalho da equipe. Creio que isso temos que trabalhar e fazer na maioria das partidas para lutar."

Sequência

O Peixe volta a jogar somente no dia 1º de outubro, contra o Vasco, na Vila Belmiro. Décimo-sétimo contra 18º, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).