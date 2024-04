Nesta quinta-feira (4), o Atlético Mineiro enfrentou o Caracas pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores . O jogo, válido pelo Grupo G, será no Estádio Olímpico de Lá UCV, em Caracas, na Venezuela.

Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentarão. O Caracas é um time tradicional da Venezuela e vai disputar sua 23ª edição da competição, sua última participação foi em 2022. Já o Atlético Mineiro participa pela 15ª vez.

Como vem o Galo

Considerado o time mais forte da chave, o Atlético-MG está na final do Campeonato Mineiro e vai disputar a decisão no domingo (7), contra seu maior rival, o Cruzeiro, com isso existe a possibilidade de o time principal ser poupado nesta partida.

Como vem Los Rojos del Ávila

O Caracas já recebe o Atlético em meio a uma fase péssima. No Campeonato Venezuelano, o time não vence há oito partidas ocupando a 11° posição. A equipe acabou de trocar seu treinador, Leonardo González foi demitido no fim da semana; Henry Meléndrez foi o escolhido como substituto e fez sua estreia contra o Galo.

