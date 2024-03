Quatro dias depois de anunciar a saída de Luiz Felipe Scolari, a diretoria do Atlético-MG agiu rápido e anunciou, neste domingo (24), a contratação do técnico Gabriel Milito. O argentino de 43 anos assinou com o Galo até o fim de 2025 e é aguardado em Belo Horizonte para se apresentar ao elenco.

Milito estava sem clube desde agosto de 2023, quando saiu do Argentinos Juniors-ARG depois de dois anos e sete meses no comando da equipe. Ele comandou o clube em 135 partidas, com 58 vitórias, 33 empates e 44 derrotas, um aproveitamento de 51%.

Apesar de não ter conquistado nenhum título, levou a equipe à Libertadores em 2023, além da terceira melhor pontuação entre Campeonato Argentino e Copa da Liga em 2022.

Agora, o novo treinador tem o desafio de conduzir o Galo na busca do pentacampeonato do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro e a Libertadores, em que o clube estreia dia 6 de abril, contra o Caracas-VEN.

Mudança de rota para o Brasil

Antes de fechar com o Atlético-MG, Gabriel Milito estava com negociações avançadas com a Universidad Catolica-CHI, segundo o Diario Olé. Porém, na terça-feira (19), após o anúncio da saída de Felipão, as negociações entre o argentino e o clube chileno se complicaram.

Na quarta-feira (20), foi noticiado que Milito recusou a oferta da Catolica, deixando o caminho livre para a diretoria alvinegra avançar com a proposta. O time do Chile, por sua vez, fechou com Tiago Nunes, que comandou o Botafogo no início de 2024.

Os estrangeiros na história do Galo

Gabriel Milito é o sexto treinador argentino da história do Atlético-MG. O primeiro a ocupar o cargo foi Gregório Suárez, em 1944. Ele comandou a equipe em 16 partidas, venceu 10, empatou quatro e perdeu duas.

Setenta e seis anos depois, Jorge Sampaoli foi o segundo a assumir a equipe atleticana, em 2020, e se tornou o primeiro argentino a conquistar um título pelo clube no Campeonato Mineiro de 2020. O técnico dirigiu o time em 44 jogos, com 25 triunfos, 9 empates e 10 derrotas.

Além do troféu no estadual, Sampaoli conduziu o alvinegro ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, garantindo vaga para a Libertadores de 2021. Ao fim da temporada, Sampaoli deixou o Galo rumo ao Olympique de Marseille.

Dois anos mais tarde, foi a vez de Turco Mohamed ser contratado para treinar o clube mineiro. Com a missão de substituir Cuca, o técnico ficou apenas seis meses à frente da equipe, vencendo a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro de 2022. Em 45 partidas, Turco teve um desempenho de 28 vitórias, 12 empates e cinco derrotas.

Antes de Milito, o último argentino havia sido Eduardo Coudet, que ficou no Galo cinco meses e teve uma saída conturbada. Durante o período que comandou o time, venceu o estadual de 2023. Disputou 35 jogos, venceu 21, empatou oito e perdeu seis.

Com a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil a serem disputadas, o novo comandante busca ser o segundo estrangeiro a vencer uma competição nacional pelo alvinegro e o primeiro a ganhar uma competição internacional.

O próximo compromisso do Atlético-MG é no sábado (30), quando encara o Cruzeiro pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, às 16h30, na Arena MRV. Enquanto Milito não se apresenta, Lucas Gonçalves comanda os treinos na Cidade do Galo.