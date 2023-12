Brasil tem todas as vagas para a Libertadores de 2024 definidas

O Brasil, mais uma vez mostrou que é diferenciado e será o país com mais participantes na Copa Libertadores 2024. Além das sete vagas das quais têm o direito, o país ainda terá um clube a mais por conta do título atual da competição e vamos concordar que não é mais segredo pra ninguém quem são os oito clubes de futebol que terão a honrosa missão de representar a nossa bandeira na próxima edição da competição.

Sem muitas surpresas, os primeiros e únicos times garantidos na fase de grupos do torneio são o Fluminense, que é atual campeão da Libertadores, e São Paulo, atual vencedor da Copa do Brasil. Já os outros seis classificados pelo Campeonato Brasileiro ainda brigam para ficar no G4 da competição, são eles: Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Red Bull Bragantino, que podem encerrar a competição entre os primeiros colocados.

Vale lembrar que Grêmio e Red Bull Bragantino garantiram suas vagas após os resultados dos jogos desta última quinta-feira (30). O Imortal, por sua vez, além de decretar o rebaixamento do Goiás, por 2 a 1, conseguiu chegar aos 62 pontos, e ficou na 5ª colocação. Enquanto o Massa Bruta perdia por 2 a 1 para o Fortaleza, em Bragança Paulista, quando foi confirmada sua classificação para sua segunda participação consecutiva e a vaga veio graças ao empate do Cruzeiro com o Athletico.

Veja abaixo quais são as equipes classificadas à Copa Libertadores da América de 2024:

Brasil

Fluminense (atual campeão da Copa Libertadores)

São Paulo (campeão da Copa do Brasil)

Palmeiras (classificado via Brasileirão)

Flamengo (classificado via Brasileirão)

Botafogo (classificado via Brasileirão)

Atlético-MG (classificado via Brasileirão)

Grêmio (classificado via Brasileirão)

Red Bull Bragantino (classificado via Brasileirão)

Argentina

River Plate (campeão do Campeonato Argentino)

Talleres (melhor colocado da tabela geral da temporada)

Rosario Central (2º colocado da tabela geral da temporada)

San Lorenzo (3º colocado da tabela geral da temporada)

Bolívia

The Strongest (campeão do Campeonato Boliviano)

Bolívar (Melhor colocado na tabela geral da temporada)

Chile

Cobresal (garantido via Campeonato Chileno)

Colômbia

Millonarios (campeão do Torneio Apertura)

Atlético Nacional (campeão da Copa da Colômbia)

Equador

LDU (campeã da Copa Sul-Americana)

Independiente del Valle (finalista do Campeonato Equatoriano)

Barcelona de Guayaquil (classificado via tabela geral da temporada)

El Nacional (classificado via tabela geral da temporada)

Paraguai

Libertad (campeão do Torneio Apertura e do Torneio Clausura)

Cerro Porteño (2º melhor colocado da tabela geral)

Sportivo Trinidense (finalista da Copa do Paraguai)

Peru

Universitario (campeão do Campeonato Peruano)

Alianza Lima (vice-campeão Campeonato Peruano)

Sporting Cristal (3º colocado do Campeonato Peruano)

Melgar (4º colocado do Campeonato Peruano)

Uruguai

Peñarol (classificado via Campeonato Uruguaio)

Liverpool (classificado via Campeonato Uruguaio)

Venezuela

Caracas (campeão do Campeonato Venezuelano)

Portuguesa (vice-campeão do Campeonato Venezuelano)

Deportivo Táchira (3º colocado do Campeonato Venezuelano)

Academia Puerto Cabello (4º colocado do Campeonato Venezuelano)