Neste sábado (30), o Barcelona busca manter o embalo nos últimos jogos da temporada e o desafio dessa vez será contra o Las Palmas, através da 30ª rodada do Campeonato Espanhol, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Na tabela de classificação de LaLiga, os Blaugranas se mantém na vice-liderança com 64 pontos conquistados, incluindo 19 vitórias, sete empates e apenas três derrotas.

Dessa forma, o Barcelona também busca diminuir a vantagem para o arquirrival Real Madrid, que ainda enfrenta o Athletic Bilbao neste domingo, no Santiago Bernabéu.

Nesse momento, a diferença para os dois times na tabela de classificação do Campeonato Espanhol é de apenas oito pontos somados, com oito rodadas para o fim da competição nacional.

Para sonhar com o bicampeonato espanhol, o Barcelona vencer seus jogos restantes e torcer por tropeços do Real Madrid, seu principal concorrente na luta pelo título de LaLiga.

Em contrapartida, a última derrota dos Culés na temporada, foi justamente para o Villarreal por 5 a 3, no dia 27 de janeiro, através da 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

A partir daí, o Barcelona nunca mais perdeu sob o comando de Xavi Hernández chega bastante embalado para enfrentar o Las Palmas, com 10 partidas de invencibilidade, com sete vitórias e três empates, somando todas as competições, incluindo LaLiga e Champions League.

Além disso, o time catalão também se garantiu na próxima fase do torneio da UEFA e terá pela frente o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final, com datas marcadas para os dias 10 e 16 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Barcelona terá o desfalque do técnico Xavi Hernández a beira do campo contra os Las Palmas em LaLiga

Para essa partida, o Barcelona terá que lidar com o desfalque do técnico Xavi Hernández, que foi julgado na última quinta-feira (21) pela Federação Espanhola de Futebol por dois jogos de suspensão, após ser expulso no clássico contra o Atlético de Madrid no dia 17 de março.

Além do treinador, o clube catalão também não vai poder contar com o lateral-esquerdo Alejandro Balde e com os meias Frenkie de Jong, Gavi e Pedri, que ainda estão entregues ao departamento médico.