Ídolo do São Paulo, Lucas teve estreia ruim na Conmebol Libertadores de 2024. Além da derrota por 2 a 0 para o Talleres, em Córdoba, na Argentina, o camisa sete do Tricolor, que nunca havia disputado o torneio, sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e teve de ser substituído ainda na primeira etapa.

Após a partida, o jogador comentou sobre sua lesão e traçou relação com a sofrida diante do Palmeiras, no ano passado.

"É muito cedo pra falar, ainda preciso fazer os exames, mas infelizmente, pelo que senti ali, é algo parecido com o que tive contra o Palmeiras, no ano passado, no Allianz Parque. Fui desacelerar e senti embolar a posterior da coxa. Naquela ocasião fiquei três semanas (fora). São coisas do futebol, que a gente não controla, mas vamos vencer mais este obstáculo", disse Lucas.

Ao ser perguntado sobre o trabalho do técnico Thiago Carpini, o ídolo são-paulino blindou o vestiário e demonstrou apoio total do grupo ao comandante.

"O momento ruim é muito mais criado pela imprensa, pela parte externa, do que pela gente. A gente classificou em 1º no Paulista, caímos nos pênaltis para uma equipe muito bem montada, que se defendeu muito bem. Hoje uma estreia muito complicada, a gente perde três jogadores no primeiro tempo, o que quebra qualquer estratégia. O Carpini tem todo o nosso apoio, um treinador que a gente vê a capacidade no dia a dia”, dissertou.

Possivelmente sem Lucas, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (10), no Estádio do MorumBis, diante do Cobresal, pela Conmbeol Libertadores.