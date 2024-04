O São Paulo estreou com pé esquerdo na Conmebol Libertadores 2024. Pela primeira rodada da fase de grupos do torneio mais importante do continente, o Tricolor foi à Córdoba, na Argentina, e deixou o Estádio Mário Alberto Kempes sendo superado pelo Talleres por 2 a 1 em um duelo recheado de emoções. Ruíz Rodríguez e Botta marcaram para os argentinos, enquanto Luciano descontou a favor do Clube da Fé.

Tricolor sai atrás

Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores

Jogando em casa e com o apoio de seu torcedor, que fez tremer o Estádio Mário Alberto Kempes, o Talleres tomou conta do jogo nos primeiros 20 minutos. Os argentinos começaram a partida com uma marcação pressionando o São Paulo, que sofria com muitas dificuldades para sair jogando. Os donos da casa levaram perigo duas vezes nessa reta inicial. Aos 14, Rafinha quase deu presente para Girotti, que na hora de finalizar, foi desarmado pelo capitão são-paulino. Em seguida, Benevídez arriscou de longe e tirou tinta da trave de Rafael.

O Tricolor também foi extremamente prejudicado por conta de lesões. Aos 18 minutos, Rafinha teve de ser substituído, enquanto Lucas, também lesionado, deixou o campo dez minutos mais tarde. Já nos acréscimos, Welington Rato deixaria o campo machucado.

Com o passar do tempo, o São Paulo foi evoluindo na partida e, na reta final da primeira etapa, incomodou pela primeira vez os hermanos. Aos 35, Welington roubou bola na intermediária, avançou e finalizou muito mal, mandando pela linha de fundo. Três minutos depois, André Silva encheu o pé de longa distância para defesa difícil de Guido Herrera, que não conseguiu segurar.

Os donos da casa, no entanto, responderam com muita autoridade. Girotti, Marcos Portillo e Ruíz Rodríguez desperdiçaram grandes oportunidades, até que, aos 50 mnutos, com um a mais dentro de campo após Welington Rato sentir lesão, Ruíz recebeu bom passe e bateu com força para colocar o Talleres a frente do placar.

São Paulo reage, mas não soma pontos

Precisando buscar o empate, o São Paulo retornou do intervalo com uma postura mais ofensiva, mas tomou um grande choque ainda no início da etapa complementar. Aos sete minutos, Rubén Botta aproveitou bola longa, driblou Arboleda e ampliou o placar em Córdoba para início de gritos de "Olé!" por parte da torcida argentina. Aos 16, o autor do gol argentino recebeu na direita, cortou pra dentro e mandou perigosamente pela linha de fundo. O Talleres estava mais próximo do terceiro gol do que o Tricolor de diminuir.

Necessitando urgentemente de gols, o técnico Thiago Carpini promoveu as entradas de Galoppo e Luciano para que brilhasse a estrela da dupla tricolor. Aos 20, o meia argentino arriscou de longe, acertou a trave e, no rebote, o decisivo camisa 10 são-paulino diminuiu em Córdoba.

Os visitantes voltaram a ter boa oportunidade 15 minutos depois, quando Luciano recebeu na ponta esquerda da área e tentou encobrir Guido Herrera, que deu um tapa na bola e mandou para escanteio. Em meio a um momento onde o São Paulo se jogou ao ataque, os donos da casa souberam aproveitar os espaços cedidos para responder com perigo, mas não conseguiram matar o jogo. Botta finalizou de dentro da área para milagre de Rafael e, anteriormente, Ruíz Rodríguez havia finalizado para fora. Mesmo com a pressão, o Tricolor não foi capaz de buscar o empate e deixou a cidade de Córdoba com derrota na Libertadores.

Retorno amargo

Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores

Depois de 551 dias, o São Paulo Futebol Clube retornou ao tão temido Estádio Mário Alberto Kempes com mais um resultado negativo. A última vez em que o Tricolor havia atuado em Córdoba foi no dia 1° de outubro de 2022, quando a equipe são-paulina foi superada pelo Independiente del Valle e ficou com o vice na final da Conmebol Sudamericana daquele ano.

Anteriormente, em 2019, os brasileiros haviam atuado no Kempes em duelo válido pela Pré-Libertadores, quando, também por 2 a 0, foram superados pelo Talleres e, na semana seguinte, foram eliminados de maneira inédita na fase preliminar do torneio mais importante do continente.

100 vezes Rafinha!

©️ As homenagens para o capitão!



São 💯 jogos de Rafinha com a camisa de seu clube do coração!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/nWc0XdPPkU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 4, 2024

Capitão do São Paulo, o lateral-direito Rafinha alcançou, nesta noite, a marca de 100 jogos pelo Tricolor. Contratado pelo clube em 2022, o camisa 13 soma 45 vitórias, 29 empates e 25 derrotas pelo clube do MorumBis, anotando um gol e distribuindo cinco assistências (ATUALIZAR NÚMEROS PÓS JOGO). O experiente jogador de 38 ergueu as taças da Copa do Brasil (2023) e da Supercopa Rei (2024) com a camisa são-paulina.

Na partida, Rafinha teve noite extremamente diferente do que imaginava. O lateral recebeu cartão amarelo aos 52 segundos de partida e, com dores musculares, teve de ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo, dando espaço a Igor Vinícius, que entrou no lugar do capitão são-paulino.

Situação na tabela

Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores

Com a derrota são-paulina diante do Talleres, os argentinos somaram três pontos importantes na luta para avançar ao mata-mata da Conmebol Libertadores, enquanto o São Paulo fica sem pontuar na rodada. Anteriormente, Cobresal (Chile) e Barcelona (Equador) haviam empatado em Calama por 1 a 1, somando um cada no grupo.

Com isso, o Talleres assume a liderança do Grupo B com três pontos. Barcelona e Cobresal, com um ponto cada, ocupam a segunda e terceira colocação, respectivamente, enquanto o São Paulo fecha a primeira rodada na lanterna de sua chave.

Próximos compromissos

Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores

Pela Conmebol Libertadores, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (10), diante do Cobresal, do Chile, no Estádio do MorumBis, às 21h30, em duelo válido pela segunda rodada do torneio. Também no dia 10, o Talleres vai ao Equador, onde medirá forças com o SC Barcelona, de Guayaquil, às 23h.