São Paulo sofre goleada do Palmeiras no Allianz Parque e completa o 14º jogo sem vencer fora de casa

O São Paulo enfrentou, nesta quarta-feira (25), o Palmeiras no Allianz Parque, e perdeu de 5 a 0 do Verdão, após ficar sem perder para o time alviverde como visitante, desde do Campeonato Paulista de 2022, quando sofreu uma goleada de 4 a 0.

Os autores dos gols no Choque-Rei foram, Breno Lopes (2), Piquerez (2) e Marcos Rocha.

Foto: Divulgação/ Palmeiras

Além de não conseguir marcar nem um gol no clássico, o Tricolor perdeu dois jogadores importantes do elenco. Lucas Moura sentiu uma lesão ainda no 1º tempo e teve que ser substituído por Wellington Rato, enquanto o lateral Rafinha, que cometeu uma falta em Breno Lopes, foi expulso depois do segundo cartão amarelo.

Depois que se consagrou campeão da Copa do Brasil, o clube já estava com elenco misto. Mesmo tendo uma péssima atuação na temporada fora de casa, não conseguindo voltar para a casa com os três pontos em jogos como visitante, o time está em uma situação tranquila no Campeonato Brasileiro, sem correr grandes riscos de decaírem na tabela e pensar na possibilidade do rebaixamento.

Situação na Tabela

Com essa derrota, o São Paulo fica na 10º posição com 38 pontos na tabela, faltando 7 pontos para se livrar de todas as hipóteses de cair para a segunda divisão, restando apenas 9 rodadas para o fim da competição.

Próximo compromisso

O Tricolor encara o Athletico-PR no domingo (29), às 16h (horário de Brasília). O jogo será em Curitiba, na Ligga Arena. Mais uma partida fora de casa, disputando com um time da parte de cima da tabela, o Furacão está na 5ª posição com 48 pontos.