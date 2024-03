Na tarde deste domingo (10), o São Paulo venceu no “sufoco” a equipe do Ituano pelo placar de 3 a 2, os gols da partida foram marcados por Ferreirinha, Luciano, Lucas e por parte do Galo de Itú, Zé Ricardo marcou duas vezes. O São Paulo ia sendo eliminado até os 98 minutos de partida, até que Juan sofreu uma penalidade, que foi convertida pelo ídolo tricolor, Lucas Moura, e assim garantindo vaga no mata-mata do Paulistão.

Grupo Complicado

Após a classificação, o treinador Thiago Carpini falou a respeito da dificuldade do grupo onde o tricolor paulista se encontrou e conquistou sua vaga na última partida e no último lance.

“Se a gente colocar um panorama de tudo, tendo de nos reinventar (pelas lesões), fomos a terceira melhor campanha. O sufoco foi porque caímos na chave mais complicada. O São Paulo poderia ter ficado fora com 20 pontos. É o regulamento, apesar que hoje poderíamos estar classificados, vocês sabem do que estou falando, poderíamos estar hoje em uma situação que o aspecto emocional não pesava tanto, sem ter que jogar pela classificação, já com 21 pontos, para definir a primeira colocação.

Provocação

Carpini foi muito questionado nas redes sociais, pelos torcedores do São Paulo, por conta de uma provocação do mesmo após o apito final, e o comandante explicou toda a situação.

“Respeito muito o Ituano, conheço demais as pessoas que trabalham aqui, o Valentim é um amigo pessoal, o auxiliar dele, o Sandro Sargentim já foi meu treinador. Tive três ou quatro atletas que me cumprimentaram porque trabalhamos em outros clubes. Não vou entrar no mérito, mas tinha três ou quatro pessoas no alambrado que conheço, são desafetos que a vida e o futebol nos dão. Em um estádio muito pequeno, com ofensas de cunho muito pessoal direcionada aos meus filhos, minha esposa, há um limite.

Substituição do Ferreirinha

Um dos assuntos abordados pelo treinador foi a substituição precoce de Ferreirinha, que acabou saindo ainda no intervalo e não voltou para a segunda etapa.

“Quando a gente tira o Ferreira, até pelo gramado, a bola não rolava e não favorecia um jogador de transição, precisava de bola alongada. E o Ferreira não é um cara de bola alongada, ele é de tirar o time de trás com condução, como o Lucas. Naquele momento, a ideia era não tirar a profundidade, que a gente tinha as laterais com o Wellington, o Juan que acha bem estes espaços, ele tinha a função de empurrar a linha para trás. Não acho que o time ficou mais lento, a ideia era controlar o jogo, prefiro usar desta maneira. O James entra para controlar o jogo, o gramado não favoreceu sua melhor atuação, hoje você vê com tempo a mais do que programamos, mas o gramado sem dúvida deve ter atrapalhado um pouco. A ideia não era deixar o time mais lento, era controlar o adversário em cima da estratégia de cada tempo que a gente entendia ser melhor.

Luciano maior artilheiro do século

Carpini também comentou sobre a importância do Luciano para o elenco tricolor, o atacante que obteve uma marca histórica no clube após seu gol marcado.

“Luciano é muito importante no nosso contexto, fico feliz pelo gol e pela marca histórica. É um cara que já aprendi a gostar e admirar, o respeito que temos um pelo outro, momentos em que ficou fora, foi titular, já aconteceu de tudo com ele nestas rodadas e foi sempre trabalhador. Merece, que faça mais gols e nos ajude muito na temporada.

Luciano se torna terceiro maior artilheiro do São Paulo no século

Foto:Divulgação/São Paulo

Por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, após a classificação, Luciano falou sobre o sentimento de ter marcado o seu gol de número 70 com a camisa tricolor, se tornando o terceiro maior artilheiro do século da equipe e também sobre as dificuldades encontradas na partida.

“Um alívio, né. Apesar das dificuldades, o gramado um pouco pesado, um pouco encharcado, não podemos sofrer como sofremos. Este sufoco, o que passamos hoje, não vem de hoje, vem de algumas partidas atrás. Eu me tornar o terceiro artilheiro do século é muito bom, agradecer à minha família, a Deus e aos meus companheiros, que sem eles não sou nada. Agora é seguir, porque temos uma caminhada muito difícil pela frente".

Próximo Compromisso

O São Paulo conquistando a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista 2024, tem seu próximo compromisso marcado para o próximo sábado (16), em que enfrentará o Novorizontino, no Estádio do MorumBIS, às 21h. Quem sair vencedor do duelo único, tera vaga na semi-final da competição.