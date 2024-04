Na tarde deste sábado (06), o Santos realizou um treino aberto para sua torcida na Vila Belmiro. Os santistas apareceram em peso para motivar o elenco na preparação para enfrentar o Palmeiras neste domingo, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.



Aos olhos do seu torcedor, o Peixão fez apenas um treino físico, de finalização e um rachão em campo reduzido. Além Julio Furch não participar de nenhum treino da semana, Joaquim também foi desfalque nos trabalhos feito hoje na Vila Belmiro.



O zagueiro não participou porque ficou realizando trabalhos na academia do clube no CT Rei Pelé. Segundo o Santos, deve ir normalmente para o jogo.



A entrada para o treino foi gratuita, e a torcida do Alvinegro Praiano fez uma linda festa, com direito a cantos de apoio, sinalizadores e bandeiras. Ao final do treino, Marcelo Teixera falou sobre a importância do apoio da torcida



"Conta, pois é uma força, é o calor de uma torcida que está machucada e os atletas estão correspondendo, é importante essa força das arquibancadas que vem desde o ano passado e hoje serviu para reafirmar ainda mais", disse o presidente.



Um provável Santos tem: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.