Santos bate o Água Santa e garante primeiro lugar na Copinha

Na noite desta quarta-feira (10), Santos e Água Santa se enfrentaram pela terceira e última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, na Arena Inamar (Diadema).

As duas equipes entraram em campo já com a classificação assegurada, porém ninguém estava querendo ficar com o segundo lugar do grupo 26. O Santos foi superior e venceu a partida por 3 a 0 e ficou com a primeira colocação do grupo e consequentemente o Água Santa acabou se classificando em segundo lugar.

Vitória maiúscula do Santos sobre o Água Santa

Primeiro tempo

Primeira etapa movimentada, com diversas chances de gols criadas por ambas as equipes mesmo debaixo de chuva e com um campo pesado.

O Santos marcou logo no início do jogo, Hyan foi o responsável por marcar aos 45 segundo da etapa inicial. Faltando 10 minutos para acabar a partida, Enzo Monteiro aumentou o placar e a equipe alvinegra foi para o vestiário vencendo por 2 a 0.

Segundo Tempo

Já na segunda etapa, o Santos foi muito superior do que a equipe de Diadema, criando mais oportunidades e tomando conta do jogo, porém acabou fazendo apenas um gol aos 25 minutos, com Miguelito.

Nova Venécia vs Remo

Na outra partida do grupo 26, o Nova Venécia-ES venceu o Remo-PA por 1 a 0 com gol do meio-campista, Guilherme Neiminque.

Próxima fase

Com a finalizações desta primeira fase da copinha, o Santos enfrentará o São Bernardo, já o Água Santa terá o juventude como seu adversário. O Remo e o Nova Venécia estão eliminados da competição.