Nesta terça-feira (09), o Cruzeiro avançou no acerto para o retorno do treinador de 46 anos, Fernando Seabra, depois de demitir o argentino Nicolás Larcamón, que perdeu o título mineiro para seu maior rival dentro do Mineirão.

Seabra ajudou a equipe a permanecer na série A no ano passado e deixou o clube após o vice-campeonato da Copinha.

O treinador que já é da Toca, levando em conta que dirigiu as categorias de base cruzeirenses por mais de 2 anos, teve um excelente aproveitamento de mais de 70% com a equipe sub-20.

Conquistou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, além de ser vice-campeão da Copinha com o sub-20.

Carreira do treinador

Será apenas a segunda chance de Fernando como treinador de uma equipe profissional.

Sua carreira, até então, se resume as categorias de base, onde já comandou o Corinthians, Athletico-PR e o Desportivo Brasil, clube em que recebeu sua primeira oportunidade de treinar uma equipe profissional, que naquela altura estava na série A3 do Campeonato Paulista.

Expectativa

É difícil fazer uma previsão de como um treinador irá se sair no comando de uma equipe, ainda mais quando se tem poucas evidências da forma em que tal treinador trabalha.

A única certeza, assim como em qualquer clube, é de que Seabra terá de encarar uma enorme pressão da torcida em relação ao seu trabalho, que pode ser agravada pela sua falta de experiência a frente de um time profissional.