Minas Gerais irá presenciar neste domingo (7) o maior clássico estadual em partida valendo a taça de Campeão Mineiro 2024. No Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido Mineirão, será o palco da decisão entre Cruzeiro e Atlético-MG às 15:30, no horário de Brasília. O jogo será transmitido pela Globo Minas, SporTV e Premiere.

O primeiro jogo da final terminou em empate na Arena MRV com o placar final de 2 a 2, após o Galo abrir vantagem com 2 gols e a Raposa igualou nos últimos lances.

História da Final da Copa do Brasil de 2014:

Semifinais Dramáticas:

O Atlético-MG virou em cima do Flamengo, vencendo por 4 a 1 no Mineirão após perder por 2 a 0 no primeiro jogo.

O Cruzeiro, então tetracampeão brasileiro, empatou com o Santos em 3 a 3 na Vila Belmiro, garantindo a vaga na final após vencer por 1 a 0 em casa.

Primeira Final entre Times Mineiros:

Pela primeira vez na história, as duas equipes mineiras disputaram um título nacional. No jogo de ida, o Atlético venceu por 2 a 0 no Independência.

No jogo de volta, outra vitória do Atlético, por 1 a 0 no Mineirão, conquistando o título inédito da Copa do Brasil de 2014.

Confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro:

Disputa de Números:

As duas equipes contam os clássicos de maneiras diferentes devido à falta de registros oficiais no início dos confrontos. O Atlético-MG alega 522 jogos, enquanto o Cruzeiro conta 504 e existem divergências também nos números de vitórias e gols marcados.

Confrontos Eliminatórios Marcantes:

Decisões de Títulos no Campeonato Mineiro:

Foram 25 finais entre Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro, sendo o Cruzeiro campeão em 14 oportunidades, enquanto o Atlético levou a a taça em 10 finais.

Outras Competições e Decisões:

Além do Campeonato Mineiro, os clubes se enfrentaram em finais de outras competições, como a Taça Minas Gerais e a Copa dos Campeões Mineiros, com resultados variados ao longo dos anos.

Provável escalação:

Cruzeiro: Rafael Cabral, William, João Marcelo, Zé Ivaldo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Arthur Gomes, Juan Dinenno, Matheus Pereira.

Técnico: Nico Larcamón.

Atlético: Everson, Saraiva, Maurício Lemos, Jemerson, Bruno Fucks, Guilherme Arana, Battaglia, Igor Gomes, Zaracho, Hulk e Paulinho.

Técnico: Gabriel Milito.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)