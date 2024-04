Neste domingo (07), Palmeiras e Santos disputaram a final do Campeonato Paulista, e pela 3ª vez consecutiva, o Verdão levantou a taça no Allianz Parque.

Marcelo Teixeira assumiu a presidência de Santos pela 3ª vez no ano de 2024, após o rebaixamento da equipe na gestão passada.

Apesar do revés na final do campeonato, o presidente comentou sobre a reconstrução que o Peixe está vivendo e as metas que têm à frente de sua gestão.

“Como você falou, é uma reconstrução. Nós tivemos aí quatro meses para que a gente conseguisse dois objetivos no ano. Que era a Copa do Brasil de 2025 e nós alcançarmos uma final do Campeonato Paulista. E agora vamos para o terceiro objetivo do ano que é o Campeonato Brasileiro”, disse o presidente.

Marcelo aproveitou para parabenizar sua equipe, reforçando que o time está focado e que, apesar da perda do título, os jogadores saem de cabeça erguida. O comandante avaliou a partida como decidida nos detalhes.

“O time está muito focado. Perdemos mas saímos de cabeça erguida, principalmente pela atuação da equipe. Nós tivemos um jogo importante na vila e aqui foi decidido um detalhe. Mas vamos conversar com os jogadores que estão todos de parabéns”

A próxima partida do Santos será no dia 19 de Abril contra o Paysandu, na Vila Belmiro pela Série B do Campeonato Brasileiro.