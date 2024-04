Neste sábado (30), o Cruzeiro visitou o Atlético na Arena MRV pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro 2024. A Raposa conseguiu o empate no fim do jogo e leva vantagem para o segundo jogo no Estádio Mineirão no próximo domingo (7), às 15h30. A equipe celeste teve um primeiro tempo fora do comum e melhorou na etapa final.

Apesar do empate no final da partida, o primeiro tempo feito pelo Cruzeiro foi muito abaixo do esperado, e o time acabou indo para o intervalo com um revés de 2 a 0 no placar. Nicolás Larcamón foi questionado pela as mudanças feitas por ele na escalação inicial, como a saída de Zé Ivaldo para a entrada de Neris.

''É uma decisão que tomamos, não é uma decisão que muda o desempenho do time. Zé Ivaldo é um excelente zagueiro, um dos melhores que dirigi na minha vida. Hoje, o time voltou a ter alguns jogadores que estão entendendo e tendo um desempenho muito positivo. Jogamos contra um adversário em sua casa, com sua torcida, com capacidade financeira e jogadores de qualidade. Saímos desse campo sustentando e permanecendo invictos, vencemos o último jogo e agora empatamos. Então, há mais coisas positivas do que questionar um jogador dentro de um ano que será longo.''

O técnico também comentou sobre a estreia na Sul-Americana e a final no próximo domingo do Mineiro.

''Principalmente, é acreditar no trabalho que estamos fazendo. Sinto que hoje Machado não tem problema em começar como titular e foi um dos melhores jogadores do segundo tempo. Essa garantia de que qualquer jogador pode desempenhar bem a função me dá tranquilidade para enfrentar uma semana muito difícil. Falei com os jogadores que hoje tiveram uma grande atitude para resolver um momento muito difícil do jogo. Não nos conformamos apenas em trabalhar para o jogo de domingo; queremos trabalhar para o jogo de quinta para ganhar e somar pontos na competição sul-americana, que é muito importante para nós e para a torcida. Ser campeão é muito importante, mas fazer uma boa estreia na Sula é muito importante.''

Foto: Staff Images/Cruzeiro

Larcamón comentou sobre o jogo de Matheus Pereira, que acabou desperdiçando uma chance de gol que poderia ter empatado o jogo naquele momento.

''Sinto que ele é um jogador muito inteligente. É claro que ele poderia ter definido melhor em algumas jogadas, mas quando ele joga bem, é claro que pode nos ajudar como time. Está claro que somos um time e não apenas um jogador. O Cruzeiro é um time coletivo e não dependemos apenas de um jogador. Hoje, Matheus errou aquela jogada, mas no último jogo foi ele quem encontrou a chave para a assistência decisiva e marcou o terceiro gol para fechar a série.''

Para finalizar, o treinador argentino falou sobre a possível reintegração de João Pedro e a despedida de Marcelo Moreno.

''Sobre João, ele é um jogador jovem que cometeu um erro muito grande em um momento delicado. Ele está trabalhando separado porque é um jogador que precisa compreender um pouco mais sobre suas responsabilidades. Ainda não tenho uma decisão sobre seu retorno ao time, mas sinto que ele pode voltar a jogar conosco. Sobre a situação de Moreno, ele foi muito claro no comunicado com o clube. Sua situação foi um pedido de um ídolo que fez história no clube, e o Cruzeiro quis dar a oportunidade dele encerrar sua carreira no clube. Ele terá seu momento em um jogo decisivo no Mineirão lotado para se despedir como um ídolo merece.''

PRÓXIMOS JOGOS:

O Cruzeiro agora muda o foco para a Sul-Americana nesta quinta-feira (4) às 21h, contra o Universidad Católica do Equador no Estádio Olímpico Atahualpa.

Falando em Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta à final no próximo domingo (7) no Mineirão às 15h30 contra o Atlético em busca do título estadual.