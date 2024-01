Nessa terça-feira (30), às 19h30, Corinthians e São Paulo se enfrentarão na Neo Química Arena para mais um Majestoso, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2024.

Nesta partida, o time de Itaquera conta com um tabu de nunca ter perdido uma partida contra o São Paulo na Neo Química Arena desde sua inauguração. Já são 18 jogos em quase 10 anos, com 11 vitórias do Timão e sete empates.

A última vez que o São Paulo ficou perto de quebrar esse retrospecto, o time ainda era comandado por Rogério Ceni. No Brasileirão de 2022, o Tricolor vencia por 1 a 0, no entanto, acabou levando o empate nos minutos finais e o jogo ficou no 1 a 1.

Durante esse período, o São Paulo já amargou algumas eliminações nos Estaduais de 2017 e 2018, além de um vice-campeonato em 2019. Inclusive, a última vez que os clubes se enfrentaram no estádio foi em mata-mata, mas pela ida de Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, o Timão venceu o jogo por 2 a 1, mas acabou sendo eliminado na volta com a vitória do Tricolor por 2 a 0 no MorumBIS.

Nesse Campeonato Paulista, o São paulo está embalado com duas vitórias e uma empate, já o Corinthians conta com uma vitória e duas derrotas.

Thiago Carpini, técnico do time tricolor alivia a pressão dos jogadores: “esse peso de quebrar tabu não é desse elenco”. Do lado alvinegro, o jogo é tratado como jogo da vida.