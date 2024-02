Na noite desta quarta-feira (28), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista que está atrasada por conta da decisão da Supercopa do Brasil, o Internacional de Limeira encara o São Paulo, no Estádio Mané Garrincha, as 21h35. Os dois clubes ainda buscam garantir a classificação para a próxima fase da competição.

O Inter de Limeira vem de uma vitória, um empate e uma derrota. No dia 15, venceu o Grêmio Novorizontino, por 3 a 1, em casa. Já no domingo (18), perdeu para o Água Santa, por 2 a 1, em Diadema. E no último sábado (24), empatou em 0 a 0, com o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel. A equipe ocupa a segunda colocação do grupo C, com 14 pontos.

O São Paulo chega de dois empates e uma derrota. No dia 14, foi derrotado por 1 a 0, para o Santos, no Morumbis. Já no sábado (17), empatou em 2 a 2, com o RB Bragantino, em casa novamente. E no último domingo (25), ficou no 1 a 1, com o Guarani, em Campinas. Atualmente o time está na segunda colocação do grupo D, com 15 pontos.

O jogo será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília por conta que a equipe do interior aceitou vender seu mando de campo e ter uma renda maior com a venda de ingressos.

O retrospecto nos últimos cinco confrontos é favorável para o Tricolor Paulista. Que possui quatro vitórias e um empate, contra o adversário. O último duelo ocorreu no Paulistão do ano passado, com vitória são paulina, por 5 a 1, em casa.

Internacional de Limeira

O treinador não possui nenhum desfalque para essa partida.

São Paulo

O comandante não contará com Rafinha e Moreira. Luiz Gustavo segue como dúvida. Mas Arboleda e Diego Costa voltam de suspensão e ficam a disposição, além de James Rodríguez que foi inscrito no torneio e pode voltar a atuar com a camisa do tricolor.

Prováveis escalações

Internacional de Limeira: Max Walef; JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Buchecha; Éverton Brito, Andrew e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Welington Rato, Lucas e Michel Araújo (Luciano); Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Arbitragem

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: José Claudio Rocha Filho