Um dos destaques do São Paulo, o meia-atacante Wellington Rato foi essencial para o título inédito da Copa do Brasil conquistado na última temporada. Em Entrevista exclusiva a VAVEL, o jogador deu detalhes sobre sua carreira até chegar no Tricolor.

Após boa passagem pelo futebol japonês, Wellington Rato retornou para o Brasil para jogar pelo Atlético-GO, onde novamente fez boas atuações e chamou atenção do São Paulo. O meia-atacante nos falou um pouco sobre essa sua chegada ao Tricolor ter sido um sonho realizado.

“Fiquei inicialmente bastante orgulhoso pelo interesse de uma equipe da grandeza do São Paulo. O outro sentimento imediato foi a vontade de fechar com o clube. Era a realização de um sonho”, disse Rato

O Meia-atacante sonha em conquistar ainda mais títulos pelo clube ressaltando as competições, o desejo de ser campeão novamente e seus objetivos pessoais na carreira

“Tudo que disputarmos (sobre o que deseja conquistar). O São Paulo sempre foi um time que entrou nos campeonatos com apenas uma meta: conquistar o título. Jogaremos competições muito importantes nesta temporada e o desejo é de fazer o São Paulo campeão em todas, o objetivo é ser campeão mais vezes pelo São Paulo e ter uma oportunidade na seleção”, finalizou o jogador.

Confira as demais respostas

PASSAGEM PELO JAPÃO

“Graças a Deus não tive dificuldades nem na chegada ao Japão, nem no retorno ao futebol brasileiro. Pelo contrário, marquei sete gols e dei duas assistências pelo Nagasaki e na minha volta ao Brasil mantive o bom desempenho, o que acabou me levando ao São Paulo.”

RELAÇÃO COM TÉCNICO THIAGO CARPINI

“Fiquei feliz por ele e por voltarmos a trabalhar juntos. Ser campeão é o último capítulo do grande objetivo que os atletas possuem. Mas conquistar com a camisa do São Paulo é ainda mais especial.”

RELAÇÃO COM A TORCIDA

“Sempre recebi muito carinho dos torcedores tricolores. Quando o time não vai tão bem é natural que eles fiquem insatisfeitos. Só tenho a agradecer a eles pela força que me dão diariamente para que eu siga defendendo o clube deles com a maior paixão possível.”