Fortaleza goleia Nacional Potosí pela segunda rodada da Sul-Americana

Fortaleza goleou o Nacional Potosí por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (10), no Castelão às 19h, e lidera o grupo D da taça Sul-Americana. Com o resultado, o clube nordestino se mantém com 100% de aproveitamento na competição.

Os Gols do clube nordestino foram marcados por Lucero (2), Hércules, Yago Pikachu e Machuca.

O Leão foi vice campeão da competição na última edição.

Como foi a partida

Tricolor de Aço entrou em campo com uma formação diferente em comparação ao time que perdeu a final do Estadual para o Ceará no último fim de semana. E enfrentando um adversário frágil, o Leão não demorou para construir a goleada.

Antes dos 10 minutos, o time tricolor já tinha criado duas chances: com Lucero mandando por cima e Zé Welison batendo forte para a defesa do goleiro. Foi quando aos 11 minutos, Hércules pegou a sobra da defesa e soltou a bomba para marcar o primeiro gol da partida.

O segundo não demorou muito para sair. Aos 14 minutos, Lucero bateu para defesa do goleiro Cespedes, mas ele mesmo pegou a sobra para marcar o segundo A partida era muito fácil e o Tricolor de Aço chega o tempo todo com perigo. Aos 24, Machuca bateu cruzado para fora. Mas aos 28 minutos saiu o terceiro. Hércules cruzou na área e Lucero marcou de cabeça o terceiro gol da partida.

Aos 3 minutos, o Leão ampliou o placar. Pochettino cruzou Para Yago Pikachu que marcou o 4º gol do Leão. O Tricolor ainda marcou o 5º, em uma bela jogada coletiva, Pikachu achou Machuca pela ponta, que passou pelo marcador e bateu sem chance para o goleiro Cespedes.

Próximo duelo

Após a vitória na Sul-Americana, o clube nordestino volta suas atenções para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão vai enfrentar o São Paulo, no Morumbis, no sábado (13), às 21h , pela 1ª rodada.