Na noite desta quinta-feira (7), em partida válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB empatou em 1 a 1, com o Fortaleza, no Almeidão. Com gols de Pipico (BOT) e Yago Pikachu (FOR).

Partida movimentada

O Leão começou pressionando bastante nos primeiros minutos, com Yago Pikachu e Pedro Rocha, mas o goleiro adversário salvou nas duas tentativas e manteve o placar zerado. Então o jogo ficou truncado por alguns minutos, com muitas trocas de passes e lançamentos sem direção.

Até que aos 28 minutos, Pipico cobrou falta direta para o gol com muita classe, acertou o ângulo direito de Santos, e balançou a rede, para delírio da torcida em João Pessoa. Mas a alegria durou pouco, já que um minuto depois, o Fortaleza se lançou ao ataque, a bola chegou em Yago Pikachu na área. E o camisa 22 pegou de primeira, para estufar a rede e deixar tudo igual no placar novamente.

No ataque seguinte, Pedro Rocha cruzou para Pikachu na grande área, mas Dalton chegou na hora certa, para afastar de soco. O atacante Pedro Rocha, ainda teve mais uma grande oportunidade sozinho na área, mas o paredão botafoguense fez milagre e defendeu a finalização.

Já nos acréscimos, Kervin arriscou de fora da área, mas em noite inspirada, Dalton defendeu mais uma e garantiu o empate na primeira etapa.

Faltou mira

Os donos de casa voltaram com tudo, e Luiz Felipe soltou uma bomba de longe, mas o goleiro agarrou com segurança. Pedro Ivo também assustou, mas mandou para fora.

O Leão respondeu com Pochettino, que aproveitou falha defensiva, finalizou rasteiro e quase virou o jogo. Aos 18 minutos, Lucas Sasha tabelou com Pikachu, chutou da entrada da área e tirou tinta da trave adversária.

Nos minutos finais os visitantes pressionaram bastante, Marinho arriscou de fora da área e assustou o goleiro Dalton. Sem sucesso na segunda etapa, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com cada equipe levando um ponto.

Situação na tabela

Com empate, o Belo cai para 5ª colocação do grupo A, com oito pontos. Enquanto o Leão segue na vice-liderança do grupo B, com os mesmos oito pontos.

Próximos jogos

Pela Copa do Nordeste, o Botafogo-PB encara o Treze, na quinta-feira (21), fora de casa, às 19h. Enquanto o Fortaleza recebe o Ceará, na Arena Castelão, na quarta-feira (20), às 21h30. Já pela Copa do Brasil, encara o Retrô, também no Castelão, na próxima quinta-feira (14), às 21h30.