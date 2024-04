Jogando no Defensores del Chaco, o Fortaleza visitou o Sportivo Trinidense no primeiro jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rolou na última quarta-feira (3) e o Leão venceu fora de casa por 2 a 0, com Thiago Galhardo abrindo o placar no primeiro lance e Yago Pikachu marcando o segundo gol no último lance da partida.

Com a vitória e o empate do Boca Juniors sem gols com o Nacional Potosí, o Fortaleza lidera o grupo D com três pontos, acima de Boca e Nacional, ambos com um ponto, e o Sportivo Trinidesnse vem na lanterna, sem pontos ganhos.

Gol no início e no fim!

Thiago Galhardo, no passe entre os defensores feito por Machuca, recebeu a bola e bateu cruzado para abrir o placar para o Leão, logo com três minutos de jogo!

Com 18 minutos Galhardo recebeu o passe na direita e conseguiu o passe no meio para Machuca, cara a cara com Samudio, chegar batendo forte, mas para a boa defesa do goleiro. Um minuto depois Machuca recebeu o lançamento na reposição de João Ricardo, invadiu a área pela esquerda e bateu forte, mas Samudio defendeu no canto esquerdo.

Aos 34 Pochettino recebeu o passe, carregou da esquerda para o meio e bateu forte, carimbando o travessão, com Samudio nem indo na bola. Machuca desceu pela direita, invadindo a área e cruzou para Galhardo, que cabeceou forte e acertou a trave direita, aos 43, em um primeiro tempo onde o Fortaleza controlou do início ao fim.

No segundo tempo o Leão começou ‘machucando’ o Trinidense, quando Machuca recebeu o passe pela esquerda e bateu forte invadindo a área, mas acertou a rede pelo lado direito do gol com um minuto. Aos 12 Salcedo, pela esquerda chutou forte da esquerda, mas João Ricardo defendeu e mandou para escanteio.

Um minuto depois, no escanteio batido na área, a defesa tirou e, no rebote, Andrada chegou chutando forte e mandou a bola por cima do gol.

E aos 36 minutos Escobar fez mais uma falta forte, no campo de ataque, e recebeu o amarelo, mas ele já tinha levado amarelo e então foi expulso de campo, deixando o Leão com um a menos.

Mas apesar de ter um jogador expulso, que chegou foi o Fortaleza, aos 38, quando Galhardo recebeu o passe na corrida e bateu forte, da entrada da área, mas nas mãos de Samudio.

Por fim, aos 46, no contra-ataque Pedro Rocha recebeu o passe na esquerda e achou Yago Pikachu dentro da área, pela direita, para chutar forte, cruzado, marcando o segundo gol da partida!

Próximos jogos

No sábado (6) o Sportivo Trinidense recebe o Cerro Porteño às 19h. No mesmo dia, às 16h40, o Fortaleza joga contra o Ceará, na volta da final do Campeonato Cearense!