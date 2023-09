"Três pontos importantíssimos", destaca João Ricardo, após vitória do Fortaleza contra São Paulo

Em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi. Zé Welison e Lucero marcaram para o Leão do Pici.

A partida marcou a centésima aparição de Vojvoda como técnico da equipe cearense, porém, quem roubou a cena foi João Ricardo. O goleiro do tricolor defendeu um pênalti de James Rodríguez e ajudou a equipe a alcançar a vitória. Após a partida, o arqueiro concedeu entrevista.

João valorizou os três pontos conquistados pela equipe fora de casa. “É enaltecer o grupo pela entrega, pelo empenho. É um jogo difícil aqui, nunca é fácil vir aqui e conquistar uma vitória, é parabenizar o elenco que segurou o resultado, três pontos importantíssimos. Agora é descansar porque semana que vem tem mais.”

O goleiro comentou sobre as dificuldades encontradas na primeira etapa. “Primeiro tempo foi muito difícil, a gente estava marcando muito atrás, e o São Paulo, por mais que a gente tenha saído na frente, dominou praticamente o primeiro tempo inteiro.”

Destaque da partida, João também explicou as mudanças pedidas pelo técnico Vojvoda para a segunda etapa. “Vojvoda cobrou para a gente marcar mais em cima, tentar ter mais coragem para jogar um pouco mais e tentar ficar um pouco mais com a bola. No segundo tempo, foi isso que aconteceu, a gente marcou mais em cima e conseguiu neutralizar a equipe do São Paulo.”

Agenda

O Fortaleza volta a campo na terça-feira (26), quando enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, às 21h30. Pelo Brasileirão, a equipe recebe o Grêmio em casa no sábado (30) às 16h.