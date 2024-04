Gabriel Milito elogia a vontade de "competir com essa paixão e desejo" do Atlético Mineiro

Apesar do empate contra o Corinthians neste domingo (14), Gabriel Milito, treinador do Atlético Mineiro, fez elogios a postura de sua equipe após a partida.

O Galo que jogava com um jogador a menos desde o final do 1° tempo, segurou o resultado fora de casa e conquistou o primeiro ponto nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Milito felicitou seus jogadores e quer paixão e desejo para competir.

“No segundo tempo, muita ordem e coração, esforço, pois estávamos em desvantagem (de jogadores). Controlamos os ataques. E sentíamos que algumas situações de contra-ataque poderiam nos dar o gol. Tivemos sensação de perigo na área do adversário, uma última jogada na falta de Scarpa. Felicito os jogadores, há que competir com essa paixão e desejo”, disse o treinador.

O comandante da equipe ressaltou que o plano original era fazer um bom jogo e ganhar, porém com a expulsão, o planejamento mudou e seu time teve que aderir a posicionamentos no próprio campo focando no contra-ataque.

“Vínhamos com a intenção de fazer um bom jogo e ganhar. Logicamente que a partida ficou totalmente condicionada na expulsão, ficamos com um a menos. Nos obrigou a mudar o plano de jogo, tivemos que nos posicionar mais no nosso campo, tentar contra-ataques”, disse.

Milito completou cinco jogos pelo Atlético, e segue invicto, com o título do Campeonato Mineiro e liderança no grupo G da Libertadores.