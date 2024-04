Na noite desta quinta-feira (04), o Atlético visitou o Caracas no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela, e venceu por 4 a 1, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer nesta edição da Conmebol Libertadores. Os gols do jogo foram marcados por Bruno Fuchs, Guilherme Arana e Paulinho (2x), enquanto o time da casa diminuiu com Danny Pérez, já no segundo tempo.

O novo treinador, Gabriel Milito, decidiu mandar a equipe titular para esta partida, com Hulk, Arana, Bruno Fuchs e Paulinho. As únicas mudanças no time para o jogo contra o Cruzeiro, na partida de ida da final do Mineiro, foram as entradas de Alan Franco e do garoto Alisson nos lugares de Zaracho e Mauricio Lemos.

Galo decide o jogo no primeiro tempo

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Atlético, que não teve nenhuma dificuldade para marcar seus gols. Aos 5 minutos, Hulk tentou marcar de antes do meio-campo, mas a bola foi para fora, levando perigo para o goleiro Faríñez. Mas depois de tanto pressionar, aos 11, Igor Gomes cobrou escanteio e Bruno Fuchs finalizou para abrir o placar para o Galo. Aos 19, Hulk teve uma grande chance, mas o zagueiro salvou em cima da linha. O time mineiro pressionava em busca do gol e, em uma bola rebatida, Arana finalizou para marcar o segundo.

O Galo, sem muita dificuldade, marcou o terceiro gol com Paulinho, após cruzamento de Arana para finalizar o primeiro tempo em 3 a 0 para o Atlético.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Caracas diminui, mas Paulinho marca novamente

O segundo tempo começou um pouco diferente do primeiro, já que o Caracas melhorou um pouco no jogo e o Atlético sentiu um pouco as mudanças feitas no intervalo. E aos 8 minutos, o time venezuelano diminuiu com Danny Pérez após uma grande defesa de Éverson. A partida ficou um pouco morna, com o time da casa tendo algumas chances, mas sem levar perigo ao gol do Galo. Após mais um cruzamento na área de Arana, Paulinho recebeu e marcou seu segundo gol no jogo e o quarto da partida.

O Atlético começou a poupar alguns titulares e o jogo ficou bem controlado para a equipe mineira, que conseguiu sua primeira vitória na Libertadores de 2024.

A tabela:

Com essa vitória, o Galo lidera o grupo G com três pontos e 3 gols de saldo. Em segundo lugar vem o Rosario Central, que venceu o Peñarol por 1 a 0. Na terceira e quarta colocação, estão os derrotados da rodada que ainda não somaram pontos.

Próximos jogos:

Agora o Atlético muda seu foco para o jogo de volta da Final do Mineiro contra o Cruzeiro no próximo domingo (07), às 15h30, no Mineirão. Após a finalíssima, o Galo enfrenta o Rosario Central, na Arena MRV, na quarta-feira (10) às 19h.