Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Atlético-MG

Atual pentacampeão do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG tem estreia marcada para este sábado (13), contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. A VAVEL separou um guia sobre as principais informações do Galo na temporada de 2024.

Momento na temporada

Com o título do Campeonato Mineiro e um treinador demitido nos primeiros três meses do ano, pode-se dizer que o Atlético-MG começou 2024 vivendo uma montanha russa. No entanto, após a demissão de Luis Felipe Scolari, o Galo foi atrás de Gabriel Milito, que chegou ao clube, conquistou o Campeonato Estadual, e embalou quatro partidas sem perder.

Atlético MG é campeão mineiro após bater Cruzeiro na final. (Foto: Pedro Souza/Atlético MG)

O Galo, que já possuía um elenco robusto em 2023, se reforçou ainda mais em 2024 e trouxe nomes de peso, como Gustavo Scarpa (Nottingham Forest), e Bernard (Panathinaikos), que chegará ao clube em julho.

O time que mais jogou na temporada é composto por: Everson, Renzo Saravía, Jemerson, Bruno Fuchs, Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (Alan Franco/Edenilson) Igor Gomes, Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.

Se tratando de elenco, confira as principais peças do time para cada posição:

Goleiro: Everson e Matheus Mendes.

Laterais: Guilherme Arana, Rubens, Renzo Saravia, Mariano e Vitor Gabriel.

Zagueiros: Jemerson, Igor Rabello, Mauricio Lemos, Bruno Fuchs e Rômulo.

Meio-campistas: Otávio, Battaglia, Alan Franco, Edenilson, Patrick, Gustavo Scarpa, Matías Zaracho, Pedrinho, Igor Gomes.

Atacantes: Hulk, Paulinho, Vargas, Alan Kardec, Alisson Santana, Brahian Palacios e Cadu.

Destaque

Como de costume desde que retornou ao Brasil em 2021, Hulk vem sendo o principal jogador da equipe na temporada. Até o atual momento, foram 12 partidas disputadas e sete gols marcados para o camisa 7 do Galo, que é seguido por Paulinho, com cinco gols em 13 partidas.

Jovem estrela

Apesar de possuir um elenco estrelado, os jovens Alisson Santana, de 18 anos, e Cadu, de 19 anos, estão ganhando rodagem vindo do banco e até entrando como titulares em partidas menos apelativas. No entanto, mesmo com os novatos recebendo oportunidades, a jovem estrela do Atlético-MG é o atacante Paulinho que, vestindo a camisa 10 com 23 anos, vem fazendo um bom início de 2024.

Paulinho chegou ao Galo em 2023, quando foi cedido pelo Bayer Leverkusen até o fim de seu contrato. Ainda no ano passado, o atacante foi fundamental para a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro e terminou a temporada com 31 gols. Já em 2024, o atacante balançou já balançou as redes cinco vezes.

Expectativa para o campeonato

Depois de uma arrancada incrível no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023, o Atlético-MG brigou pelo título da competição até as rodadas finais, mas acabou deixando a conquista escapar e viu o Palmeiras conquistar a taça. Para este ano, com os novos reforços e um treinador novo, a expectativa é que o Galo busque seu quarto título de Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG possui a Arena MRV, que foi inaugurada em 2023. Com capacidade para 46 mil pessoas, o estádio foi construído pela construtora MRV, que possui um dos representantes da SAF do clube como acionista majoritário da empresa, Rubens Menin.