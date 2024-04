Criciúma e Juventude empatam na estreia da Série A

Criciúma e Juventude protagonizaram um empate neste sábado (13), em um duelo que selou o primeiro gol deste Brasileirão. A partida, realizada no estádio Heriberto Hülse, teve como destaque o gol de Renayo Kayzer, que marcou o primeiro gol da Série A em 2024 para o Criciúma aos 36 minutos do primeiro tempo. Porém, a resposta do Juventude veio na segunda etapa, com Jean Carlos, que empatou o jogo aos 18 minutos.

Estreia no Tigre

Abaixo de muita chuva, as equipes protagonizaram um confronto movimentado desde o início. Apesar das condições climáticas adversas, tanto Criciúma quanto Juventude demonstraram um bom desempenho, com lances perigosos e oportunidades de gol para ambos os lados.

A estreia de Bolasie no Criciúma foi um dos pontos de destaque do segundo tempo, com o jogador mostrando sua efetividade em campo e se destacando com jogadas diferenciadas que levaram perigo ao gol adversário. O atacante foi o centro das atenções, criando oportunidades de finalização para seus companheiros, como Fillipe Mateus e Matheuzinho, nos acréscimos da partida.

VAR Polêmico

O jogo também foi marcado por momentos de polêmica, com uma demora significativa na revisão de um lance de pênalti para o Criciúma, além de uma análise minuciosa do VAR que resultou na anulação de um gol devido a impedimento.

No segundo tempo, o Juventude mostrou sua força ao buscar o empate, demonstrando determinação e eficiência para igualar o placar. O gol de Jean Carlos reforçou a qualidade técnica da equipe, que soube aproveitar as oportunidades criadas para garantir um ponto importante fora de casa.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, ambos os times somam um ponto na tabela, mas é o Juventude que leva consigo uma sensação mais positiva por ter conquistado o empate atuando como visitante. Na próxima rodada, o Criciúma enfrentará o Atlético-MG na Arena MRV, enquanto o Juventude receberá o Corinthians no estádio Alfredo Jaconi, em partida que marca a estreia do time diante de sua torcida.