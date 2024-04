Criciúma encara Juventude em casa no primeiro jogo do Brasileirão 2024

Neste primeiro jogo do campeonato, o Criciúma e o Juventude, que subiram no ano passado da Série B, respectivamente, em 3º e 2º colocados, os times têm como objetivo começar bem o campeonato para se distanciar desde o começo da zona de perigo do campeonato.

O Tigre de Santa Catarina teve uma bela campanha no catarinense, sendo o primeiro colocado na primeira fase, além do 12º título do clube no torneio e o segundo consecutivo.

Já o Juventude também teve uma campanha regular na fase de grupos do campeonato gaúcho, terminando em 5º colocado na fase de grupos. Porém, teve uma boa campanha no mata-mata, alcançando a grande final do torneio contra o Grêmio, empatando o primeiro jogo e perdendo o segundo.

Mudanças na defesa do Criciúma

Apesar do título catarinense, o técnico Cláudio Tencati tem dores de cabeça para escalar o Tigre nesta primeira parte do campeonato nacional.

Depois do jogo final do catarinense, o goleiro Gustavo e o zagueiro Tobias Figueiredo apresentaram desgastes físicos e devem perder a partida contra o Juventude.

Sendo assim, o goleiro Alisson deve ser promovido ao time titular, assim como Walisson Maia para fazer a dupla de zaga com Rodrigo.

Outra dúvida, também na defesa, porém essa com cunho mais técnico e a lateral esquerda do time, Tencati entra em dúvida de escalar o Marcelo Hermes, que foi titular no último jogo do Tigre, ou o peruano Trauco.

Provável escalação do Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Renato Kayzer. Técnico: Cláudio Tencati.



Roger aponta mudanças no Juventude em relação à final do Gaúcho

O técnico do time gaúcho deve promover mudanças no time titular para a partida contra o Criciúma. Começando já na defesa, Gabriel Inocêncio, que chegou no clube após o Gauchão, deve ser titular na estreia do time no Campeonato Brasileiro.

Além disso, Roger pensa em sacar o capitão do time, Alan Ruschel, para jogar com o recém-chegado Inocêncio, ex-jogador do Santos, na esquerda, e João Lucas, também ex-Santos, na direita.

Ademais, outra dor de cabeça para o técnico é a lesão do atacante Edson, que deve ser substituído por Rildo ou Erick Farias. Mantendo assim a dupla de ataque Lucas Barbosa e Gilberto.

Provável escalação do Juventude: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Rildo (Erick Farias), Lucas Barbosa e Gilberto.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Assistente 2: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)