Atlético-MG recebe Grêmio com a missão de entrar no G-4 do Brasileirão

Atlético-MG e Grêmio medirão forças a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo na Arena MRV, O duelo entre Galo e Imortal é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os comandados de Felipão sonham com a classificação direta para a próxima edição da Libertadores. Atualmente em 6º lugar com 57 pontos somados, a equipe alvinegra pode entrar no G-4, caso vença o Tricolor Gaúcho.

Pelo outro lado, a equipe treinada por Renato Portaluppi quer manter vivo sonho pelo título do campeonato nacional. Na 4ª posição com 59 pontos conquistados, o Grêmio pode encostar no Palmeiras, líder do Brasileirão com 62 pontos. Para que isso aconteça, o clube gaúcho precisa vencer em solo mineiro.

O melhor exército para a batalha

Felipão terá apenas uma baixa confirmada para o jogo. Trata-se do zagueiro Igor Rabello, que cumprirá suspensão por ter sido expulso na última rodada, quando o Altlético-MG frendeu o Goiás por 2 a 1. Mauricio Lemos deve assumir a vaga.

Em compensação, o goleiro Everson está de volta após cumprir suspensão automática. Com isso, o treinador atleticano deve mandar a campo o que tem de melhor.

Dos atletas relacionados para a partida, seis jogadores estão pendurados, são eles: Jemerson, Alan Franco, Mariano, Matheus Mendes, Saraiva, Otávio e Pedrinho.

Provável escalação: Everson, Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana, Otávio, Alan Franco, Zaracho, Rubens, Paulinho e Hulk.

Elenco quase completo

Dono do melhor ataque na Série A, o Grêmio terá dois desfalques importantes para o embate contra o Galo.

O zagueiro Bruno Alves foi expulso na última partida, a qual o Grêmio foi derrotado por 2 a 1 para o Corinthians. Por conta disso, o camisa 34 está fora da partida.

Além do defensor, o meia Villasanti é outra baixa para Renato Portaluppi. O uruguaio cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Dos atletas que viajaram para BH. sujeira estão com a corda no pescoço: Everton Galdino, Carballo, Nathan e Kannemann.

Provável Escalação: Gabriel Grando, Gustavo Martins, Bruno Uvini, Kannemann, Fábio, Ronald, Carballo, Reinaldo, Cristaldo, Everton Galdino e Luis Suárez.

De olho no apito!

Confira o quadro de arbitragem para a partida entre Atlético-MG e Grêmio.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado | FIFA -SC

Assistente 1: Alex dos Santos | SC

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes | SC

Quarto árbitro: Ronei Cândido Alves | MG

VAR: Rodolpho Toski Marques | FIFA - PR