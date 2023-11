Sport visa primeiro reforço para 2024 e negocia com Jean Carlos, ex-Náutico

Com o término do Campeonato Brasileiro da Série B e a frustração por não ter conquistado o acesso, o Sport já está pensando nos primeiros passos para o próximo ano. Isso porque, o Leão começou os trabalhos e está em negociações com o meia Jean Carlos, do Ceará, que tem contrato com a equipe cearense até o fim de 2024.

De acordo com informações do GE, o Sport negocia com o Ceará e as conversas já estão encaminhadas, mas o tempo de contrato ainda segue sendo o principal entrave neste momento. Ainda segundo a mesma fonte, a diretoria do time pernambucano esteve reunida com o empresário do meia nos últimos dias.

O executivo de futebol do Sport, Jorge Andrade, contestado pela torcida após o término da Série B, teve uma reunião com o empresário de Jean Carlos na última terça-feira (28), no CT do clube pernambucano, onde foram discutidos os números da negociação.

O salário entre Sport e Jean Carlos está acertado, mas o impasse segue sendo o vínculo do meia com o clube pernambucano. O time rubro-negro ofereceu apenas um ano de contrato, enquanto o representante do jogador propôs dois. No entanto, as negociações continuarão nos próximos dias.

Jean Carlos na Série B

No Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, Jean Carlos atuou em 36 jogos. Ou seja, o meia participou de praticamente todas as partidas do Ceará na competição, sendo titular em 26 delas.

Por outro lado, Jean Carlos anotou três gols e concedeu quatro assistências durante toda a Série B. Além disso, o jogador de 31 anos criou outras seis grandes oportunidades e teve uma média de aproximadamente dois passes chave por duelo.

Saídas

Enquanto o Sport negocia para fechar o primeiro reforço para o próximo ano, o elenco começa a ter baixas. Isso porque Vagner Love ainda não foi procurado para a renovação. Com isso, o atacante despertou interesses de outros clubes, como Joinville, Vitória e o próprio Náutico, de acordo com informações do portal NE45.