O Palmeiras começou sua jornada em busca do Tri-Campeonato Brasileiro consecutivo com o pé direito. Em um Barradão lotado, o Verdão venceu o Vitória com gol de Richard Ríos e somou os primeiros três pontos no Brasileirão. A atmosfera da casa do Leão surpreendeu o técnico Abel Ferreira no Duelo entre os campeões das Séries A e B de 2023.

"Um ambiente espetacular, parabéns à nossa torcida e à torcida do Vitória, que no início do jogo fez um espetáculo muito bonito. Gramado duro, difícil, alto, prefiro sintético, sinceramente", iníciou Abel.

"É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Vocês viram a dificuldade de quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram no vestiário e nem força tinham para tirar a roupa. Dar parabéns aos jogadores pelo esforço, jogo difícil, contra um time organizado, que não perdia há 23 jogos em casa, que no fim nos fez defender um pouco mais baixo. Poderíamos ter resolvido o jogo com um segundo gol, não conseguimos. Mas dar parabéns pelo esforço extra que hoje foi preciso ter aqui e que temo que a gente pague caro com o que passou. Se não tivéssemos na máxima concentração e esforço, era impossível ter ganho este jogo. Achei um lugar simpático, um estádio bonito, apesar de alguma idade, vibrante, cheio. Parabéns pelo Vitória pela excelente atmosfera que aqui criou", completou com críticas ao gramado.

Com carinho muito granded recebido por parte dos palestrinos de Salvador, Abel Ferreira também enalteceu o apoio das arquibancadas e a receptividade do povo baiano.

"Quero agradecer a eles, dar um carinho especial, porque sei que não é fácil, tem de pagar para nos ver, mas da minha parte fica um carinho caloroso aos nossos torcedores que vieram aqui, aos que foram no aeroporto nos esperar, que às vezes querem tanto uma fotografia que os seguranças tomam às vezes alguma atitude que eles não gostam muito, porque querem nos ver e tem que ter um bocadinho de paciência com isso. Mas agradecer o apoio incondicional. Não é só no chiqueiro, sempre que vamos fora me qualquer lado no país, os palmeirenses nos esperam no aeroporto, no estádio e quando retornamos para dar parabéns. É gratificante para nós, penso que de modo geral os jogadores conseguiram o respeito dos torcedores, jogando para ganhar, revendo no espírito da nossa equipe", disse Abel.

O comandante também analisou a partida alviverde e pontuou quesitos na qual sente que sua equipe precisa melhorar. Para isso, o treinador traçou relações entre o futebol e o automobilismo.

"Para onde quiser olhar, o melhorar ou esforço. Os jogadores cumpriram o plano para o jogo, jogar com dois centroavantes, três médios, uma dupla missão para o Vanderlan e Murilo com cobertura quando nenhum dos dois conseguia tapar o lateral-direito do Vitória. Estiveram muito bem, continuamos bem no segundo tempo, em construção e transição. Acho que nós estivemos mais próximos do segundo gol, do que o Vitória o empate. Uma equipe de futebol é como um carro de F1. A cada corrida precisa afinar o setup, os jogadores, a estratégia, se vai ter uma pista com estrada mais dura ou menos dura, mais buraco ou menos. É um carro de F1 e temos de ter o mindset e um setup diferente para abordar o jogo", comentou.

Com triunfo na primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (17), diante do Internacional, na Arena Barueri, às 20h, em mais um compromisso válido no torneio mais importante do país.