Na tarde deste domingo (7), o Palmeiras consagrou-se tricampeão do Campeonato Paulista de forma consecutiva. Veja como foi o a campanha da equipe Alviverde na competição.

Fase de grupos

Com gol de Rony, o Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, na Arena Barueri, que garantiu a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista pela quinta vez nas últimas oito edições do Estadual.

Quartas de final

Após passar pela fase de grupos, o Palmeiras encarou nas quartas de final do campeonato a Ponte Preta.

O jogo foi realizado na Arena Barueri, e sem dificuldades, a equipe Alviverde deu uma goleada na Macaca e venceu o jogo pelo placar de 5 a 1, com direito a Hat-Trick do atacante Flaco López.

Semifinal

O jogo da semifinal tinha tudo para ser mais uma vitória fácil para o Palmeiras, porém o Novorizontino deu trabalho e segurou o jogo até os 8 minutos do segundo tempo, onde Endrick balançou as redes e fez o primeiro e único gol da partida, garantindo assim a classificação para a final do Campeonato Paulista.

A grande final

A final com composta pelo “Clássico da Saudade”, Palmeiras contra o Santos.

No jogo de ida, o Peixe venceu o Verdão pelo placar de 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Otero de cabeça. Com a presença ilustre do craque Neymar, que carregou a taça e assistiu o jogo de camarote do Estádio.

O jogo de volta ocorreu neste domingo (7), às 18h, no Estádio Allianz Parque. Com o agregado de um gol favorável para o time do Santos, o Palmeiras precisava marcar um gol para empatar o jogo e ir para os pênaltis, e dois gols para reverter a situação e vencer sem a necessidade das penalidades.

E foi isso que aconteceu, com gols de Raphael Veiga de pênalti, e Aníbal Moreno, a equipe Alviverde bateu a equipe praiana pelo placar de 2 a 0, sem precisar das penalidades saiu com o título pela terceira vez consecutiva.