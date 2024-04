Palmeiras bate Vitória e vence na estreia do Brasileirão

Com um duelo entre os campeões das Séries A e B de 2023, Palmeiras e Vitória, respectivamente, se enfrentaram no Barradão, em Salvador, na noite deste domingo (14), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Com gol de Richard Ríos na primeira etapa, o atual Bi-campeão Brasileiro venceu os baianos por 1 a 0 e levou os primeiros três pontos no Brasileirão.

Verdão sai na frente

Foto: Divulgação/Palmeiras

Embalado por grande apoio de seu torcedor, o Vitória, que retornou a Série A após cinco temporadas, teve a primeira boa chance do jogo. Aos 18 minutos, Alerrandro recebeu dentro da área e, desequilibrado, finalizou para defesa de Weverton.

O Palmeiras, por sua vez, teve autoridade para responder e, aos 19, abriu o placar no Duelo de Campeões. Rony dividiu com Wagner Leonardo e, na sobra, Richard Ríos bateu de pé-direito, com desvio da marcação nordestina para estufar as redes.

O Vitória chegaria novamente com perigo nos acréscimos, quando Osvaldo desviou cruzamento de Lucas Esteves pelo lado esquerdo para mais uma boa intervenção do goleiro palestrino, fechando a primeira etapa com triunfo paulista no Barradão.

Segundo tempo

Após o intervalo, o ritmo da partida caiu bastante e o Barradão viveu uma segunda etapa sem grandes emoções.

Mesmo em desvantagem no placar, os donos da casa pouco levaram perigo ao Verdão. O Leão teve apenas uma boa chance, em chute cruzado de Zeca e defendido por Weveton.

Já o Palmeiras teve oportunidades com Murilo e Rony, mas que não resultaram em gols e fecharam o Duelo de Campeões com vitória palestrina por 1 a 0.

Sequência na competição

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com os primeiros três pontos conquistados no Brasileirão, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (17), às 20h, diante do Internacional, na Arena Barueri. Já o Vitória, também no dia 17, enfrenta o Cuiabá, fora de casa, na Arena Pantanal, às 16h. Ambas as partidas serão válidas pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.