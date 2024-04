Campeão de edição histórica, Palmeiras estreia contra o Vitória, campeão da Série B

Os atuais campeões das séries A e B estreiam se enfrentando no Campeonato Brasileiro 2024, além de marcar o reencontro do Vitória com a elite do Brasileirão.

O Palmeiras venceu o Liverpool-URU nesta semana pela segunda rodada da CONMEBOL Libertadores e chega para a estreia do Campeonato Brasileiro com muita moral, a primeira rodada será neste domingo (13), às 18h30 (Horário de Brasília), no Barradão, casa do Vitória, adversário do fim da tarde.

A equipe treinada por Abel Ferreira vem da conquista do Tricampeonato Paulista, que o clube não conquistava desde a década de 30, e faz sua estreia no Brasileirão com a expectativa de disputar novamente o título da competição e ser tricampeão brasileiro, assim como o Santos de Pelé e o São Paulo de Muricy, que são as únicas equipes a conquistarem tal feito.

O Vitória decepcionou no começo da temporada ao não avançar na Copa do Nordeste, mas em contrapartida venceu o maior rival, o Bahia, na final, as duas equipes não se enfrentavam em uma final desde 2018, quando o Bahia venceu o Vitória, foi também o último ano em que o Leão participou do Brasileirão Série A.

A equipe Rubro-Negra defende um número impressionante jogando em sua casa, ao todo são 23 partidas sem derrotas jogando para os seus torcedores.

Com apenas um desfalque, Palmeiras irá a campo com equipe titular

(Foto: Divulgação/ Palmeiras)

O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o time titular que vem jogando, com exceção de Zé Rafael, que apesar de ter trabalhado com bola na sexta, não foi a campo no sábado e é desfalque confirmado para a partida, o jogador se recupera de uma lombalgia.

O Alviverde tem como grande destaque na atual temporada o atacante Flaco López, artilheiro da equipe no ano com 11 gols em 18 partidas, além claro do jovem Endrick que irá ao Real Madrid no meio do ano.

Vale destacar ainda Raphael Veiga, um dos craques da equipe que no meio da semana deu três assistências na partida contra o Liverpool-URU, fato inédito em sua carreira.

Provável escalação para a partida: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick e Flaco López.

Vitória repetirá equipe campeã do estadual

(Foto: Victor Ferreira/ECVitória)

O Leão volta a elite do Brasileirão após cinco anos na segunda divisão nacional e terá a equipe titular que foi campeã do estadual para a estreia.

Entre os jogadores que foram relacionados estão os novos contratados da equipe, o zagueiro Bruno Uvini, os volantes Léo Naldi e Luan, os meias Jean Mota e Daniel Júnior, além do centroavante Luiz Adriano, ex-Palmeiras.

Léo Condé tem dois desfalques para a partida, o técnico ainda não poderá contar com o atacante Everaldo e o lateral-esquerdo Felipe Vieira, ambos ainda estão se recuperando de lesão.

Provável escalação: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Palmeiras tem ampla vantagem no confronto

Palmeiras e Vitória já se enfrentaram 43 vezes na história, com 25 vitórias para o lado Alviverde, 10 empates, e apenas oito vitórias para o Leão da Barra.

O último encontro entre as equipes foi em 2018, em partida válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras venceu por 3 a 2, no Allianz Parque. Na ocasião, o Alviverde havia conquistado de forma antecipada o título da competição daquele ano, o 10º de sua história, e entrou em campo já campeão.

Transmissão

A partida tem transmissão do SporTV, na TV Fechada, e também no Premiere pelo Pay-Per-View. É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC (FIFA)

Assistente 1: Alex Santos - SC

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes - SC

VAR: Rodolpho Toski Marques- PR (FIFA)