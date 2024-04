O Bahia triunfou na noite desta terça-feira (16) por 2 a 1 sobre o Fluminense em partida válida pela abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo que contou com uma hora de paralisação por conta de uma forte chuva na Arena Itaipava Fonte Nova, o Tricolor de Aço reverteu um placar desfavorável e buscou a virada.

Na coletiva após o jogo, o técnico do Bahia, Rogério Ceni falou sobre o problema de drenagem que obrigou os times aguardarem e a troca que pensou em fazer para que o time ganhasse força física por conta do gramado.

“Eu acho que todos entraram muito ligados para o restante do jogo. Parece que foi uma bomba no problema na drenagem. Eu achei que o campo ia estar melhor, mas não tão bom assim como ficou. Já estava pensando em fazer uma troca, colocar o Oscar para ter mais força física porque pelo chão não dava para jogar. Mas na volta o gramado estava surpreendentemente ótimo”,disse Ceni.

O comandante também avaliou o desempenho da sua equipe dentro de casa, que e 12 jogos na temporada ainda não perdeu. Segundo Ceni, seu time não fez um dos melhores jogos, mas conquistou o resultado importante.

“Não sei se foi o melhor jogo, aquele contra o Sport fizemos muito bem. Talvez defensivamente, sim, porque foi um adversário de mais alto nível. Em um campeonato como esse vão ter muitos adversários assim. E mostrar o peso do torcedor. Em 12 jogos aqui esse ano são 11 vitórias e um empate. Então a presença do torcedor é importante. Não pode deixar de vir, de estar presente”, Ressaltou Ceni.

O treinador destacou a posse de bola do Fluminense e como seu time se manteve equilibrado durante o jogo, mesmo enfrentando pressão. Ele mencionou a importância de defender e de fazer sacrifícios quando necessário, reconhecendo que em alguns jogos é preciso recuar e sofrer mais.

“Acho que dificilmente alguém vai ter mais posse de bola que o Fluminense. É um time trabalhado para criar chances desde lá de trás, corre seus riscos, mas tem um treinador com convicções. Defender também faz parte. Claro que no nosso meio de campo não é a principal característica defender, mas é preciso fazer sacrifícios. O importante foi que a gente se manteve equilibrado em todo o jogo. Por mais que o Fluminense pressionou, a gente não deu nenhuma oportunidade clara de gol. Mesmo fugindo um pouco das características, existem jogos que vamos ter que baixar as linhas e sofrer um pouco mais”, Finalizou o treinador.