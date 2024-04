Em casa, Bahia vence Náutico e avança para semifinal da Copa do Nordeste

Em noite de quarta-feira (11) emocionante na Arena Fonte Nova, o Bahia empurrado pela torcida que gritava das arquibancadas, venceu o Náutico por 3 a 0 e confirmou passaporte na semifinal da Copa do Nordeste. Thaciano, Estupiñán e Jean Lucas marcaram os gols do Esquadrão.

Sem gols

O jogo começou com o Bahia tomando iniciativa, mantendo bola no pé, mas faltava ser fatal quando chegava ao ataque. Já o Náutico, mostrava-se ligado à marcação, conseguindo parar as investidas do adversário. Aos 32, Biel tabelou com Cauly, que chutou travado. Na sequência, Kanu no meio da confusão, mandou para fora.

Na reta final, Biel até chegou, em chute que passou perto da meta defendida por Vagner, mas foi pra fora. Sem mudanças, o árbitro soou o apito com o placar zerado e os torcedores presentes na Arena Fonte Nova vaiaram a equipe comandada por Rogério Ceni.

Bahia acorda e vence

O jogo recomeçou com o Bahia mantendo a posse da bola, e com o Náutico mais uma vez buscando se defender. Mas, o Timbu não contava que Rogério Ceni, tinha uma carta na manga, e que ao tirar Yago Felipe e colocaria Everton Ribeiro como um trunfo, que mudaria tudo para o Esquadrão.

Aos 20, as trocas de passe trouxeram resultados, Cauly achou bom passe para Everton Ribeiro, que rapidamente tocou para Thaciano, dentro da área, que dominou com o pé direito e soltou a bomba de pé esquerdo para abrir o placar na Arena Fonte Nova. Atrás no placar, o Náutico apertou o botão do desespero, e saiu para tentar ameaçar, mas acabou deixando mais espaços.

Aos 34, após uma jogada individual, Everton Ribeiro deixou Estupiñán na cara do gol com um passe de primeira, o colombiano só teve dá um talento, tira o goleiro da jogada, proteger da marcação e mandar para o gol, vazio. Na sequência, Jean Lucas com assistência de Caio Alexandre, recebeu em posição legal, driblou o goleiro Vagner e fechou o placar, carimbando a classificação do Bahia para a semifinal da Lampions League por 3 a 0.

Público e Renda

Público total: 22.968

Público pagante: 22.671

Renda: R$ 547.650,00

Mas, e como fica?

Na próxima fase, também disputada em confronto único eliminatório, o Bahia vai enfrentar o CRB, e mais uma vez será mandante. A partida ainda não tem data definida.

Próximos Jogos

O Bahia volta para campo neste sábado (13), quando visita o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, às 18h30. Já o Náutico ainda não tem data detalhada na Série C. A primeira rodada da Terceira Divisão será disputada entre os dias 20 e 21 de abril.