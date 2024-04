Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Bahia

O Campeonato Brasileiro de 2024 se inicia neste sábado (13) com o jogo entre Internacional x Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30. A equipe baiana vai em busca de surpreender e conquistar uma boa posição na tabela do torneio mais disputado do Brasil.

Brasileirão 2023

Na temporada passada o Bahia se livrou do rebaixamento na última rodada, após vencer o Atlético-MG por 4 a 1, em casa e encerrar a competição na 16ª colocação com 44 pontos, assim conseguindo permanecer na primeira divisão nacional. Sendo uma noite de muita festa da torcida nas arquibancadas do Fonte Nova, que aguarda um ano mais tranquilo em 2024.

Atual temporada

O Tricolor de Aço é impulsionado por ser um ativo do Grupo City, sendo um dos times do Brasil que mais investiu na atual temporada, trazendo bons nomes para reforçar o elenco e buscar grandes resultados. Sendo um projeto inicial e que está em fase de processo para transformar o clube em uma potência no país.

O Bahia fez a melhor campanha da primeira fase da Copa do Nordeste e está na terceira fase da Copa do Brasil, mas perdeu o título estadual para o rival Vitória. Seu técnico é o Rogério Ceni, que conta com muita experiência no futebol e utiliza um modelo de jogo com bastante posse de bola, principalmente pelo meio de campo que conta com atletas habilidosos e experientes. Com Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Cauly e Jean Lucas sendo os principais nomes, que na maioria das vezes iniciam as jogadas perigosas da equipe.

Mas nenhum atleta consegue jogar os 90 minutos de todos os jogos, com um possível desgaste físico o banco de reservas deve contar com reposições à altura dos titulares, mas o Bahia não possui suplentes que possam substituir as mesmas características de seus meio-campistas.

Já no setor ofensivo, o time tem diversos atletas para disputar as vagas do ataque, entre eles Biel, Ademir, Óscar Estupiñán, Everaldo, Rafael Ratão e Luciano Juba. E na defesa, Kanu e Cuesta provavelmente serão os donos da zaga, que conta com Arias e Rezende nas laterais. Além de Marcos Felipe defendo o gol baiano.

Táticas da equipe

Com os primeiros jogos de 2024, foi possível analisar que Ceni implementou uma equipe que trabalha bastante a bola no meio, até conseguir se infiltrar na área adversária para finalizar, além da bola parada que vem sendo muito eficiente. Mas o esquema defensivo ainda não foi acertado. O Bahia possui bastante dificuldade para se organizar e se defender na transição ao perder a bola, sendo um pesadelo para os zagueiros, que ficam extremamente expostos.

Contratações

David Duarte - Zagueiro

Victor Cuesta - Zagueiro

Santiago Arias - Lateral Direito

Caio Alexandre - Volante

Jean Lucas - Volante

Everton Ribeiro - Meia

Oscar Estupiñán - Atacante

Carlos de Pena - Atacante

Escalação padrão

Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel e Thaciano.

Everaldo, Ryan e Acevedo estão em recuperação de lesão e não devem ser relacionados para as primeiras partidas da competição.

Estádio

Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, Bahia

Capacidade: 50 mil

Inauguração: 5 de abril de 2013

Confrontos iniciais

Os cinco primeiros duelos do Esquadrão de Aço são contra o Internacional (fora), Fluminense (casa), Vitória (fora), Grêmio (casa) e Botafogo (fora).