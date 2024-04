Marcelo Teixeira, presidente do Santos, abriu as portas novamente para um retorno de Neymar Júnior. Na coletiva desta quarta-feira (17), o mandatário ressaltou que estará em diálogo com o Neymar Pai, na tentativa de formalizar um projeto.

O cartola afirmou que vai além do futebol, seria um ganho psicológico e afetivo para o atleta que pretende estar na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, em 2026. Para isso, estaria contato direto com o lugar onde foi revelado e junto com a torcida santista

“O Neymar tem uma relação com o Santos profissional, afetiva. Tem contrato em vigência. Compromissos profissionais. Nós estamos acompanhando e lógico, quando tivermos essa decisão, estaremos em diálogo com seu pai, clube, na tentativa de formalizarmos o projeto para quando o Neymar decidir pelo retorno aí sim, compreender de que forma o clube abrirá as portas para o Neymar para que ele desenvolva o seu futebol. Acho que para o Neymar se preparar melhor para a Copa nada melhor do que estar na sua casa, seu ambiente, com o amor do torcedor santista. Não é que não tenha estrutura e tudo de melhor na Arábia. Mas digo em termos psicológicos e afetivos, é um grande ganho. A preparação lá será tão boa quanto aqui. Eu digo no lado psicológico. Acho que isso, conhecendo como conheço o Neymar, poderia ser uma elevação da sua autoestima para chegar forte na Copa. Nunca seria uma decisão, não digo antecipando o fato, para que como santista e brasileiro, chegar bem na Copa. Se não vier ao Santos vai chegar mal? lógico que não, ele irá se preparar. Mas meu pensamento é esse, mas que não afirme que venha antes ou depois da Copa. Essa decisão só cabe a ele”, disse Marcelo.

Apos Marcelo Teixeira assumir o clube em janeiro deste ano, o mandatário faz um trabalho de aproximação com Neymar. O atleta do Al Hilal visitou a Vila Belmiro duas vezes, sendo a primeira na vitória contra o Corinthians por 1 a 0 na fase de grupos do Paulistão, e na final da competição, onde foi convidado pelo clube a levar a taça até o centro do gramado.