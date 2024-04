Nesta quarta-feira (17), ocorreu a coletiva de 100 dias da gestão do presidente Marcelo Teixeira, na Vila Belmiro, ás 11 horas da manhã. A coletiva que durou 1h15min, teve pautas como o avanço do marketing, financeiro, contratações e futebol feminino.



Sobre as contratações pontuais, Marcelo afirmou que não irá "fugir de uma realidade financeira", com Jair machucado e Messias emprestado, o clube poderá utilizar jogadores da base que segundo o mandatário, estão pedindo passagem.

”Critério é o mesmo que estamos seguindo. Há uma ilusão do resultado positivo em campo perante o que o Santos pode fazer em uma reposição do elenco. Não fugiremos de uma realidade. Não faremos nada diferente. Temos perfis de jogadores para a temporada de 2024. Quando se compara coeirmão que está repatriando jogadores de 30, 32 anos... o investimento lá é muito maior. Gostaríamos de trazer jogadores ainda maiores. Temos um elenco qualificado. Disse na final do Paulista que faríamos reposições pontuais.

A janela do mercado internacional está fechada, o Joaquim só poderia sair para um clube brasileiro. Não o negociamos em janeiro, para o mercado nacional, por valores muito alto. Se tivermos, no meio do ano, uma negociação que seja muito improtante ou valores comparativos a uma negociação internacional, para qualquer jogador, vamos avaliar para que nosso Brasileirão não tenha retrocessos. Emprestamos jogadores com o parecer da comissão técnica. Messias foi por conta do Jair, Alex, Souza... estão pedindo passagem, são importantes nos treinamentos. Pedimos o parecer da comissão técnica. Estamos contratando e repondo de acordo com a realidade do Santos. Temos que estar convictos para o Brasileiro, termos cautela. Não iludiremos os torcedores.

Hoje para tirar o jogador, como fizemos com o Patrick, temos que negociar com o clube. O que torna negociações muito mais difíceis. Não faremos muitas contratações visando o Brasileiro. Serão pontuais”, afirmou.

Foto: Divulgação/ Santos Futebol Clube

Já sobre Morelos que está com contrato vigente, caberá a comissão técnica definir a situação do jogador. Por enquanto, continuará á disposição do treinador.

“Tem contrato vigente. Já vinha com o contrato anterior. Disse isso recentemente. Ele, Dodô. Vinham com contratos anteriores. Permanecem no plantal. Aguardaremos com a recomposição que estamos fazendo. Temos que ter um cuidado. Tivemos exemplos com jogadores da base que foram lançados e com cobrança da torcida. Temos que ter cuidado ao lançar Enzo e outros jogadores. Tenho experiência e não queremos queimar etapas com atletas de potencial. Não é uma base reveladora como nos anos 2000. Temos jogadores com potencial, mas que ainda precisam ser testados. Morelos tem contrato e caso a comissão defina a situação, a diretoria caberá fazer um trabalho muito difícil. Tentaremos encaminhar esse atleta, caso ele não tenha dentro da linha que vocês acompanharam e mostrei desde janeiro. Linha eficaz. Enxugamos uma máquina, encaminhamos. Dimuímos a folha e qualificamos o elenco. Assim ela continuará. É que dentro das tantas saídas, alguns permaneceram. Pode ser que continue pela linha lógica, de seguir o contrato. Não posso ser irresponsável e rasgar o contrato, assim o atleta vai pra área trabalhista e que o próximo presidente pague por isso. Nunca farei isso. Teremos que arcar com ônus e bônus”, comentou o presidente.



Marcelo Teixeira confirmou Patrick do Atlético Mineiro, por empréstimo e Gonzalo Escobar, que envolveu uma troca entre Felipe Jonathan.

“Não gosto de fazer antecipações. O Escobar, a troca que fizemos junto ao Fortaleza, pelo Felipe Jonatan. Foram cinco anos no Santos, tem uma trajetória importante. o Santos permanence com 50% dos direitos econômicos do Felipe Jonatan. Entendemos que ele é um jogador relativamente jovem. Mas a continuidade dele, particularmente, da minha vontade pessoal da permanência dele. Parte da torcida do Santos já pedia em redes sociais a saída do jogador. O mantivemos e ele foi útil no Paulista. Mas entendemos que há ciclos. E o ciclo do Felipe Jonatan esgotou. Esgotou pelo Palmeiras? talvez? não... já havia esgotado. A permanência poderia ser útil, mas também poderia não ser benéfica. Essa troca poderá ser por respirar novos ares. Tanto Felipe Jonatan como Escobar. Está vindo com o teto salarial que o Santos negociou com todos os jogadores. O Patrick está vindo junto da negociação do Atlético-MG, que envolve um empréstimo até o final do ano, com um valoir definido em contrato de 1 milhão de dólares com pagamento previsto em 12 parcelas em 2025. Dá aproximadamente 450 mil mês. Que no nosso entendimento e da comissão, são valores compatíveis para um jogador desse nível. Que será um atleta importante para compor o elenco de 2024. É um bom elemento pensando em 2025, pela carreira e experiência. O que pode acrescentar ao grupo visando os objetivos”, completou.



Confira as demais respostas

JOÃO PAULO

“É um atleta de história. Deve ser respeitado. Temos excelentes opções como goleiros. Temos o Brasão e jogadores da divisão da base. Não estamos procurando a contratação de um goleiro.

Ficou prejudicado porque tivemos essa punição e jogaremos na Vila todos os jogos, óbvio. Outro ponto é a reinauguração do Pacaembu. Faremos a primeira ação, com previsão para dia 22 a primeira iniciativa. O departamento de futebol apresentou à diretoria um numero de jogos que poderíamos jogar na capital e em outros lugares. Serão sete. Tá um tanto prejudicado esse número de jogos na capital. Quando inaugurarmos o Pacaembu aí poderemos dar mais detalhes de quais jogos estarão selecionados para jogarmos na capital. Por enquanto é inevitável que jogaremos na Vila Belmiro”

MERCADO

“Não vamos falar em posições, mas com as recomposições nós estamos bem... com o elenco mais os que estão chegando, temos os experientes, os meninos. O importante é termos os jogadores. No Paulista nós tivemos preocupações, mesmo com jogadores. Hoje temos muitos laterais... não temos. Uma competição muito difícil. Por que clubes estão tendo sucessos? porque tem elenco. Estamos compondo esse plantel onde não estamos observando apenas essas posições, estamos procurando essas posições. Surgem opções constantes dentro dessa linha. Mas essas opções nem sempre são possíveis. Pelo clube, atleta, questões de dificuldade. Estamos atentos, temos um período curto. No meio do ano sim. Teremos uma folga capaz de trazer jogadores de fora e ter uma recomposição. Hoje é uma forma emergencial e rápida para que se inicie o Brasileiro com o elenco que já temos. Bem pelo planejamento feito, não pelos resultados. Vamos acompanhando esses próximos dias para inscrever jogadores para esse ciclo”.