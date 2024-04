Semifinalista da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Novorizontino do técnico Raphael Laruccia fez sua estreia pelo Campeonato Paulista Sub-20 na última sexta-feira (12). O time atropelou o Vocem mesmo fora de casa e conquistou os primeiros três pontos na competição. O comandante falou sobre esse resultado.

“Conquistamos um resultado importante por dois motivos, um por ser fora de casa e outro por se tratar de uma estreia. Outro fator aí é crucial e nos dá boas perspectivas. Que é o ineditismo do elenco do Novorizontino para 2024. Estamos com uma equipe totalmente nova. Perdemos muitos jogadores e isso desestruturou todo o trabalho do ano passado. Diante disso sabemos que demanda tempo para se reconstruir uma equipe, criar seus elos e desenvolver um padrão de jogo, mas por ser uma equipe muito focada e jogadores com muita dedicação buscando evolução diária, fez com que conseguimos apresentar um desempenho convincente”, disse.

O categoria Sub-20 do Tigre vive uma fase de reformulação do elenco visto que perdeu 11 jogadores que disputaram a Copinha. Tanto por subidas ao profissional como idas para outros times. Vale relembrar que a equipe de Rafael Stucchi fez a melhor campanha da história do clube em uma Copa SP eliminando times como Botafogo, Athletico-PR e São Paulo.

Essa não foi a única campanha de destaque do time de Novo Horizonte. No Campeonato Paulista Sub-20 de 2023, sua equipe também foi semifinalista perdendo apenas para o Palmeiras, campeão do torneio. Rafael comentou sobre os objetivos do clube na competição deste ano.

“Em relação ao título, sempre digo aos atletas que precisamos ter em mente conquistas grandes e diante disso traçar nossos objetivos diários, pois para se tornar um campeão precisamos superar muitos desafios diários para que possamos atingir nosso principal objetivo. Então sim, acredito que seja possível, mas sabemos a força do futebol paulista e por isso não será uma tarefa fácil”, finalizou.